ARAP: INFRASTRUTTURE AREE INDUSTRIALI, 20 MLN PER VASTO, VAL DI SANGRO, TERAMO, AVEZZANO, SULMONA

L’AQUILA – Rifacimento dei manti stradali e nuove opere infrastrutturali, riparazione e miglioria delle reti idriche e fognarie, monitoraggio di ponti e viadotti, cura del verde.

Con 20 milioni di euro di investimenti, l’A​zienda regionale attività produttive (Arap)​, si appresta ad effettuare importanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria negli agglomerati industriali di sua diretta competenza​, di Vasto, della Val di Sangro, di Teramo, di Avezzano e dell’Aquila.

Questo in virtù dell’Accordo di Coesione 2021​-2027 tra il Governo Nazionale e la Regione Abruzzo, che ha garantito la copertura economica ​a valere sui fondi europei Fsc, e che consentirà ora, dopo un protocollo sottoscritto tra Arap e il dipartimento regionale dello Sviluppo Economico, di bandire le gare e affidare ​e assegnare i lavori entro agosto prossimo, con conclusione, compreso collaudo, delle opere tra il dicembre 2026 e il dicembre 2028.

Una azione annunciata nei giorni scorsi dall’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca.

Afferma il direttore generale Arap, Antonio Morgante: “con questo imponente programma di opere pubbliche, che appaltare​mo tutte entro l’estate, dopo molti anni sarà possibile migliorare la qualità delle strade e delle relative pertinenze, con l’obiettivo di innalzare il livello di sicurezza per gli utenti e di ottimizzare, sotto il profilo ambientale e funzionale, l’intero sistema viario a servizio degli agglomerati industriali di nostra competenza”.

Non solo, ​aggiunge Morgante, “sono previsti interventi ​sull’illuminazione pubblica, per realizzare reti di raccolta delle acque meteoriche, ​per riparare reti idriche e fognarie, ​e ancora la pulitura delle cunette stradali e il taglio di vegetazione. Complessivamente, questi interventi rappresentano un aspetto dirimente per incrementare la competitività delle imprese già presenti, e l’attrattività di eventuali nuove imprese che decidano di venire a produrre e creare lavoro in Abruzzo. Ciò che non è stato possibile prevedere con il programma utile per ottenere il finanziamento, lo potremmo prendere in considerazione con l’utilizzo di eventuali economie”.

Per l’agglomerato industriale di Vasto sono dunque previsti 5,4 milioni di euro, per Teramo 4,5 milioni, per Val di Sangro 7 milioni, per Avezzano 1,5 milioni, per L’Aquila 650 mila euro e per Sulmona 1 milione di euro.

Entrando nel dettaglio degli interventi, il progetto “Agglomerato industriale di Vasto”, prevede l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali negli insediamenti industriali di Vasto Punta Penna, nel comune di Vasto, di Val Sinello, nei comuni di Gissi, Scerni e Monteodorisio e di San Salvo, nei comuni di San Salvo e Cupello, in località Montalfano.

È inoltre previsto il potenziamento della rete di pubblica illuminazione nell’agglomerato industriale di San Salvo – viale Belgio.

Il progetto “Agglomerato industriale di Teramo”, prevede gli interventi di manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali nei siti industriali di Piani Sant’Andrea (Atri), di Canzano, Castelnuovo Vomano, Montecchia, Case Molino e Villa Zaccheo, nel comune di Castellalto, di Piane Sant’Atto, nel comune di Teramo, di Sant’Egidio alla Vibrata e destra Tronto.

Inoltre, nell’agglomerato industriale di Castelnuovo Vomano, è previsto il completamento di un tratto di circa 200 metri di strada e la realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche.

Il progetto, “Agglomerato industriale di Val di Sangro”, finanziato per un importo pari 7.000.000,00 euro, riguarda i siti ricadenti nei comuni di Atessa, Paglieta, Lanciano, Mozzagrogna, Casoli, Fara San Martino, Guardiagrele e Castel Frentano.

In particolare sono previste sostituzioni di alcuni tronchi di rete idrica che maggiormente sono stati interessati da interventi di riparazione negli ultimi anni. Prevista anche una verifica dello stato di protezione catodica delle condotte e lavori di ripulitura dei principali canali e fossi dell’agglomerato industriale di Val di Sangro, la pulitura delle cunette stradali e taglio di vegetazione delle banchine stradali, che possono essere effettuati dall’Arap con il proprio personale, eventualmente integrando con acquisti l’attrezzatura e le macchine in dotazione.

È previsto di avviare una campagna di indagini per il monitoraggio di cavalcavia e viadotti dell’agglomerato di Atessa-Paglieta, per l’individuazione di eventuali criticità.

Il progetto “Agglomerato industriale di Avezzano”, riguarda il territorio comunale di Avezzano e i lavori di manutenzione stradale sono finalizzati a ripristinare le minime condizioni di sicurezza della circolazione attraverso interventi superficiali di rifacimento della pavimentazione di usura e, dove necessario, anche di bonifiche localizzate della sottofondazione stradale, il tutto per prolungare la vita utile delle infrastrutture ormai prossime a fine vita.

Relativamente alla rete di smaltimento delle acque bianche è previsto l’intervento di ripristino delle sezioni delle canalette di raccolta ormai ridotte da interramenti e cedimenti degli argini, e anche qui la pulitura delle cunette stradali e taglio di vegetazione delle banchine strada.

Il progetto “Agglomerato industriale di L’Aquila”, prevede in via prevalente interventi di manutenzione della pavimentazione stradale e delle infrastrutture nel territorio comunale del capoluogo d’Abruzzo, per lavori di manutenzione stradale, bonifiche localizzate della sottofondazione stradale, ed anche qui prevista una campagna di indagini per il monitoraggio di cavalcavia e viadotti dell’agglomerato di Pile, la pulitura delle cunette stradali e taglio di vegetazione delle banchine stradali.

Infine il progetto “Agglomerato industriale di Sulmona”, che anche qui prevede interventi di manutenzione della pavimentazione stradale e delle reti idriche e fognarie dei siti industriali di competenza Arap della città peligna.