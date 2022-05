VASTO – Diretta conferenza stampa alle ore 11 dell’Agenzia regionale attività produttive (Arap), soggetto attuatore per il raddoppiamento del depuratore di Punta Penna di Vasto A seguito della conclusione dei lavori e del conseguente collaudo, avvenuto nel marzo 2022, l’impianto in oggetto è pronto per entrare in esercizio.