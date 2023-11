ARAP: REGIONE ABRUZZO AL SUMMIT MONDIALE SU CLIMA E ENERGIE RINNOVABILI “TIME FOR CLIMATE ACTION”

PESCARA – L’Abruzzo produttivo al summit mondiale sul clima e le energie rinnovabili: l’Azienda regionale Attività produttive, con il sostegno della Regione – Assessorato all’Energia, ha indetto una manifestazione di interesse per 10 aziende abruzzesi attive nei settori delle energie rinnovabili, per la partecipazione al 13° Energy summit dal titolo “Time for climate action. Dagli annunci ai progetti tangibili”.

L’evento si terrà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, all’interno del W Hotel il 28 novembre 2023, in occasione del Cop28, l’annuale vertice Onu sui cambiamenti climatici, che si svolgerà dal prossimo 30 Novembre 2023 fino al 12 dicembre 2023 all’Expo city di Dubai.

La spedizione di Arap è organizzata in collaborazione con il consorzio internazionale ‘Dii Desert Energy’ che con l’azienda regionale ha definito negli anni una proficua partnership.

“Sosteniamo convintamente ARAP in questa iniziativa, considerato che ricalca appieno gli obiettivi della Regione Abruzzo da sempre attenta al settore green – ha spiegato l’assessore regionale Nicola Campitelli -. ARAP nel tempo ha sviluppato una progettualità sull’ecosostenibilità ambientale, e definito partnership strategiche con soggetti di caratura internazionale per aumentare la diffusione, la creazione e lo scambio, e quindi l’arricchimento tecnologico delle imprese. Tenendo conto che l’Abruzzo è al contempo la regione verde d’Europa e la più industrializzata del centro-sud, il 13° Energy summit sarà un modo per connettere le realtà produttive abruzzesi attente all’utilizzo di energie rinnovabili con le aziende internazionali leader di settore”.

Il direttore generale di ARAP, Antonio Morgante, ha sottolineato: “Abbiamo pensato a questa missione su richiesta di importanti aziende abruzzesi che lavorano per la transizione ecologica o che vogliono rendere sostenibili i loro processi produttivi. Metteremo a loro disposizione le nostre relazioni per creare rapporti tra il sistema produttivo abruzzese e i big mondiali che operano nella e per la transizione ecologica. Siamo convinti che si possa creare ricchezza con l’industria compatibilmente con le nostre meraviglie ambientali, paesaggistiche e biologiche”.

Le dieci aziende abruzzesi selezionate a seguito della manifestazione di interesse parteciperanno al 13° Energy summit di ‘Dii Desert Energy’ del 28 novembre, ai tavoli di confronto con le aziende leader del settore e, inoltre, potranno partecipare alla 28esima edizione della conferenza delle parti sui cambiamenti climatici.

Possono aderire alla manifestazione di interesse indetta da Arap le aziende che siano attive, abbiano sede legale o sedi operative in Abruzzo, per promuovere l’impiego locale e la partecipazione attiva delle imprese della regione, e quelle che abbiano come core business il settore ambientale, le energie rinnovabili o interesse a questi stessi settori.

Le imprese interessate, e che rispondono ai requisiti richiesti, possono inviare una mail all’indirizzo [email protected], indicando anagrafica aziendale, area/aree di business d’interesse, breve presentazione aziendale.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Arap all’indirizzo https://arapabruzzo.it/oggetto-cop28-uae-united-national-climate-change-conference-missione-dedicata-alle-aziende-abruzzesi-energie-rinnovabili-idrogeno/