L’AQUILA – “L’Arap è un motore per lo sviluppo del tessuto produttivo abruzzese e, proprio per questo, la nostra sfida sarà quella di attrarre grandi imprenditori mostrando loro le opportunità offerte da un territorio molto vicino a Roma che può contare sulla pragmaticità istituzionale di una Regione molto attenta alle esigenze dell’economia industriale. Sono orgoglioso di far parte di questo progetto e per questo ringrazio per la fiducia accordatami il presidente Marco Marsilio, l’assessore Tiziana Magnacca e il commissario straordinario Mario Battaglia, ai quali assicuro il mio massimo impegno certo di una proficua collaborazione”.

Lo dice sollecitato da AbruzzoWeb il manager aquilano Roberto Romanelli, già direttore del Tecnopolo d’Abruzzo, nominato sub commissario dell’Arap, l’Agenzia regionale per le attività produttive, che si aggiunge ad Adriano Marzola, altro sub commissario già nominato in precedenza. La nomina è stata decisa con apposita delibera dalla struttura commissariale dell’Arap e porta la firma del commissario straordinario Mario Battaglia, avvocato e dirigente della Regione Abruzzo.

Romanelli è esperto nella gestione e sviluppo di imprese, di implementazione di servizi e soprattutto di azioni attrattive di imprese, artefice di quello considerato il miracolo del Tecnopolo d’Abruzzo, incubatore start up e multinazionali che all’Aquila ospita circa 40 imprese per quasi 2mila dipendenti.

“Un aspetto che mi preme ribadire, e non deve sembrare scontato – sottolinea – è proprio la vicinanza con la Capitale. Più volte imprenditori che hanno deciso di investire in Abruzzo lo hanno considerato come il polo est di Roma, un importante palcoscenico nazionale ma soprattutto internazionale per una regione al centro di una Nazione che oggi, per motivazioni geopolitiche, rappresenta un approdo maggiormente attrattivo per quelle realtà che dopo la globalizzazione non puntano più al sudest asiatico”.

“Puntiamo quindi a favorire nuovi insediamenti, sapendo di poter contare su normative nazionali e regionali che favoriscono l’imprenditoria, come il Pnrr complementare e la Zes unica. A questo proposito, a breve, inizieremo con le verifiche sulla cumulabilità, per approfondire la questione attorno ad un tavolo con tutte le parti coinvolte”, aggiunge.

“In questi giorni, con il supporto del commissario Battaglia, ho cominciato ad acquisire informazioni e a raccogliere indicazioni da parte degli amministratori locali per verificare lo stato dell’arte di alcuni procedimenti nelle aree territoriali Arap. Continueremo a lavorare sinergicamente con i rappresentanti delle istituzioni per rispondere al meglio alle esigenze dei territori”, conclude Romanelli.