ARAP: TRE MLN PER MANUTENZIONE NUCLEI INDUSTRIALI, ROMANELLI, “OPERE IMPORTANTI NEI TEMPI STABILITI”

L’AQUILA – Si stanno ultimando i sopralluoghi propedeutici all’avvio dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per un importo complessivo di circa 3.100.000 euro, previsti per fine ottobre, relativamente ai nuclei industriali dell’Aquila, Avezzano e Sulmona.

Lo fa sapere, in una nota, Roberto Romanelli, sub commissario Arap, azienda regionale attività produttive, che aggiunge: “Grazie all’incessante lavoro degli uffici tecnici si stanno mantenendo gli impegni assunti con il territorio inerenti la sistemazione, il miglioramento e la valorizzazione dei nuclei industriali amministrati, attività avviate sia per i soggetti insediati che per rendere le aree più attrattive per le Aziende che si stanno avvicinando al nostro territorio”.

Le opere, per tutti i nuclei industriali, riguardano la sistemazione viaria (asfalti) delle aree maggiormente ammalorate e/o sprovviste, si andranno a ripristinare la segnaletica orizzontale e verticale e le barriere stradali con particolare riguardo alla sicurezza sia viaria che pedonale, con il posizionamento di più di 5 km di barriere stradali.

Ulteriori opere riguarderanno la realizzazione di due rotatorie ad Avezzano, di impianti di illuminazione di strade a Sulmona e sempre nello stesso agglomerato un importante impianto di videosorveglianza, mentre all’Aquila l’opera di maggiore rilievo sarà la sistemazione del ponte di imbocco nell’area industriale di Pile sulla strada statale 17.

“Il plauso che voglio rivolgere agli uffici tecnici di Arap – continua Romanelli – è soprattutto per il rispetto delle tempistiche concesse e rispettate dalle norme di finanziamento, somme importanti che provengono dalle risorse messe a disposizione dall’opera meritevole svolta dalla Regione Abruzzo e relative al FSC – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione”.

“Oltre gli uffici tecnici, desidero esprimere il mio ringraziamento all’assessore regionale alle Attività produttive Tiziana Magnacca e al presidente Marco Marsilio che hanno dotato l’Azienda Regionale per le Attività Produttive di questa importantissima somma che permetterà così di andare incontro alla esigenze del nostro tessuto produttivo industriale, somme non scontate visti i tanti impegni su svariati temi che vede impegnata la nostra Regione. Il mio ringraziamento va anche a tutta le struttura commissariale con a capo l’avvocato Mario Battaglia“, conclude Romanelli.