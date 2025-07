ARBITRI: DUE ABRUZZESI AI VERTICI NAZIONALI DELL’AIA

PESCARA – Due abruzzesi ai vertici nazionali dell’Associazione Italiana Arbitri (Aia) della Figc.

Si tratta di Francesco Di Censo, nominato responsabile della Commissione di Studio per la Scuola e la Formazione Dirigenti dell’associazione, e di Mauro Dioletta, entrato nel Consiglio nazionale della stessa Commissione. Le relativa delibera è dell’11 luglio.

Francesco Di Censo, arbitro dal 1990, ha ricoperto il ruolo di presidente della Sezione Aia di Pescara dal 2008 al 2024. Commercialista di professione, è coach professionista certificato A.Co.I., e si è affermato a livello nazionale come formatore, visionario e costruttore di leadership. Ha ricoperto l’incarico di Referente Operativo della Scuola Nazionale di Formazione Dirigenti, contribuendo a strutturare un progetto che oggi coinvolge tutte le Sezioni d’Italia, i Comitati Regionali e le componenti istituzionali dell’associazione.

Accanto a lui entra nel Consiglio anche Mauro Dioletta, laureato in Giurisprudenza, funzionario della Polizia Locale e membro del Comitato Tecnico-Scientifico della Scuola Regionale di Polizia Locale in Abruzzo, realtà che ha contribuito a fondare e che ad oggi è punto di riferimento formativo per tutto il territorio regionale. Arbitro dal 1996, Dioletta ha operato nelle Sezioni di Teramo, Bergamo e, dal 2017, Pescara, raggiungendo l’apice nazionale come assistente arbitrale nella Can Pro. Negli ultimi anni si è dedicato intensamente alla formazione dei giovani e ha ricevuto il Premio “Vincenzo Morelli” come miglior osservatore arbitrale sezionale.