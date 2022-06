ARCA ROSSA, L’AZIENDA 4.0 DELLE PARETI ATTREZZATE: ASSUNZIONI E INVESTIMENTI A CASTELNUOVO VOMANO

CASTELNUOVO VOMANO – Oltre due milioni di euro di investimenti in macchinari e nuove assunzioni per un progetto imprenditoriale che sposa esperienza trentennale e innovazione.

Si chiama Arca Rossa l’azienda 4.0 leader nel settore dei mobili per ufficio e delle pareti attrezzate, con una sede di 6mila metriquadri a Castelnuovo Vomano (Teramo), nata dall’acquisizione dell’Arcadia Componibili e della Penta Srl, segnando una nuova strada nel percorso tracciato da Primo Pompilii e che vede nei figli Antonella e Pierluigi, rispettivamente 33 e 38 anni, i protagonisti del rinnovamento generazionale.

“Per noi è una sfida importante in un momento storico delicato – spiega l’ingegner Antonella Pompilii, che è amministratrice di Arca Rossa – Sicurezza, innovazione, sostenibilità e design saranno la bussola di questa nuova realtà imprenditoriale che non può prescindere dal forte legame con questo territorio e dalla volontà di continuare a investire qui. Forti della nostra esperienza, abbiamo coinvolto in questa avventura gli stessi dipendenti già assunti nelle due società acquisite, molti dei quali vi lavoravano da oltre 30 anni, e abbiamo avviato una piccola grande rivoluzione verso la digitalizzazione, assecondando l’onda di cambiamento radicale che sta trasformando il modo di lavorare”.

L’azienda, che esporta in tutto il mondo, in particolare Europa, Stati Uniti, Paesi arabi, conta circa 20 dipendenti, oltre ai collaboratori, e ha in programma nuove assunzioni: “tecnici a bordo macchina, progettisti, ingegneri, architetti, geometri, professionisti difficilmente reperibili in questo periodo con gli impegni del Superbonus ma che, dal canto nostro, siamo pronti ad accogliere nella nostra squadra. Lo stiamo già facendo con gli under 30 che andranno ad affiancare i nostri dipendenti con esperienza”.

La produzione vanta un’offerta che copre la maggior parte delle esigenze di arredo dell’ufficio moderno ed è caratterizzata da un’elevata qualità degli assemblaggi e da una grande attenzione ai fattori ergonomia e design. E in questi mesi sono già state lanciate due innovative linee di prodotto, una che riguarda le pareti divisorie per l’ ufficio e un’altra le pareti manovrabili.

“Abbiamo scelto di coniugare il design con una organizzazione degli spazi di lavoro che, in ossequio ai nuovi concept, devono sì garantire sicurezza, comfort e sostenibilità, ma in luoghi che non siano più gli ‘uffici’ intesi quali aree chiuse e riservate, ma nuovi ambienti in grado di promuovere la produttività, pur senza dimenticare quel benessere del lavoratore che poi favorisce la sperimentazione di modelli di lavoro diversificati”.

Una struttura societaria giovane e dinamica, aggiuge Pompilii, che ha puntato molto sulle “quota rosa”: “prima in azienda c’erano solo due donne, oggi siamo in 6, io stessa sono amministratrice. C’è ancora tanto da fare, ma credo sia un punto di partenza importante”.