ARCIDIOCESI DI PESCARA-PENNE: AL VIA L’INSEDIAMENTO DEI NUOVI PARROCI

PESCARA – Dopo l’ingresso di don Giulio Di Fabio a Vallemare e Villareia, continuano le celebrazioni per la presa di possesso delle parrocchie. Domani, sabato 20 luglio, sarà la volta di don Domenico di Pietropaolo che sarà accolto dalla comunità della Visitazione della B.V. Maria in Pescara nella celebrazione delle ore 21.

Domenica, invece, sempre alle 21, don Luca Di Domizio entrerà nella parrocchia di San Camillo De Lellis in Villa Raspa di Spoltore.

«L’arrivo di un nuovo parroco è un momento di festa per le comunità parrocchiali – spiega monsignor Tommaso Valentinetti, arcivescovo di Pescara-Penne che presiederà le due messe – un momento carico di aspettative, un momento per ripartire con nuovo vigore, un momento anche malinconico perché si salutano i sacerdoti con i quali si è camminato per un tratto di percorso, un momento comunque di rinnovamento e di consapevolezza che la comunità parrocchiale non è una gestione autonoma dei parroci, ma è luogo di vita e di condivisione di tutta la gente che la frequenta».

E ancora: Don Giancarlo Di Giulio raggiungerà Montebello di Bertona e Farindola il 27 luglio. Messa a Montebello alle 18.30. Don Cesare Krzyzyk Castellana e Cerratina l’11 di agosto. Messa a Castellana alle 20.30. Don Marco Fernandez sarà a Loreto Aprutino il 15 agosto. Messa alle ore 19,30. —