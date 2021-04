AREA CRISI VAL VIBRATA: GOVERNO, “SBLOCCATE RISORSE PER CASSA INTEGRAZIONE”

TERAMO – “Con la fine dell’iter burocratico del secondo Decreto interministeriale è stato chiuso il cerchio relativo ai fondi destinati ai trattamenti di cassa integrazione straordinaria e mobilità straordinaria per i lavoratori e le imprese dell’area di crisi complessa Val Vibrata, in provincia dell’Aquila, Valle del Tronto, Piceno.

Venti giorni fa erano state sbloccate le risorse per l’anno 2021 pari a 16,7 milioni; con il Decreto odierno, invece, vengono recuperati più di 4 milioni di euro che vanno a coprire gli interventi di cigs dell’anno 2020”. Così in una nota la sottosegretaria al Lavoro Rossella Accoto.

“Questo risultato – aggiunge – è stato possibile grazie all’approvazione di un emendamento del Movimento 5 stelle alla Legge di Bilancio 2021 a firma della collega Enrica Segneri.

Senza i fondi dello scorso anno sarebbero rimasti bloccati anche i pagamenti per il 2021. I lavoratori ora possono tirare un sospiro di sollievo ma ora è il momento per ripensare il futuro di quest’area di crisi complessa per proiettarla oltre l’orizzonte temporale dell’anno in corso”