AREA DI COLLEMAGGIO: APPROVATO PIANO DEL COMUNE DELL’AQUILA PER I SERVIZI IGENICI

L’AQUILA – Parte il progetto di recupero funzionale del manufatto ex portineria, di pertinenza dell’ex Ospedale Psichiatrico Santa Maria di Collemaggio, per dotare l’area di servizi.

“Con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica – dichiara Livio Vittorini, Presidente Commissione Bilancio del Comune dell’Aquila – diamo seguito ad un ordine del giorno approvato all’unanimità in consiglio comunale di cui sono primo co-firmatario e che punta a dotare di servizi adeguati l’area di Collemaggio.”

“L’intervento – entra nel dettaglio il consigliere Vittorini – prevede lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nel risanamento strutturale, rifacimento della copertura ed adeguamento degli impianti , con una nuova ripartizione degli spazi da destinare a bagni pubblici, prevedendo anche un fasciatoio per le neo mamme ed un bagno apposito per disabili, a cui si aggiunge un locale di servizio per un eventuale custode.”

“Un lavoro congiunto con l’Asl che ha messo a disposizione il fabbricato a seguito di una proficua interlocuzione, con gli assessori comunali Ersilia Lancia e Vito Colonna, che ringrazio – precisa Vittorini – ai quali si è aggiunto il prezioso contributo della Regione Abruzzo che nell’ ultima seduta del Consiglio Regionale di ieri ha destinato 80 mila euro al progetto, che dovrà trasformarsi, in tempi celeri, in opera cantierabile e fruibile, con risorse complessive pari a 220 mila euro. Questo intervento – conclude il consigliere – rappresenta una risposta importante, specie in vista del Giubileo 2025, fornendo un servizio ai numerosi pellegrini che visiteranno la nostra città.”