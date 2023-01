AREA INDUSTRIALE NELL’INCURIA, IL SINDACO DI ATESSA SI APPELLA ALLA REGIONE, “BISOGNA INVESTIRE”

ATESSA- Le problematiche dell’area industriale della Val di Sangro non trovano soluzione e allora interviene il sindaco di Atessa.

Pertanto dopo ripetuti incontri, lettere e solleciti -fatti d’intesa con le maggiori Aziende- il sindaco Giulio Borrelli dichiara: ”La situazione di abbandono e di incuria nella maggiore zona industriale d’Abruzzo, che si trascina da anni e anni, è insostenibile. Le richieste delle Aziende e del Comune di Atessa (abbiamo avuto-prima della fine dell’anno-un altro incontro con il presidente dell’Arap) rimbalzano contro un muro di gomma. L’Arap ci risponde che non ha i fondi per i lavori necessari”.

“E allora chiediamo: perché non interviene la Regione? La Regione potrebbe investire in opere che contribuiscano a risolvere i tanti problemi aperti, e più volte da noi segnalati, invece di distribuire milioni di euro a pioggia, come è stato fatto con la legge di bilancio appena approvata”.

“Si fanno tanti discorsi sugli investimenti”, conclude, “per rendere più competitivi l’Automotive e la Zona Industriale della Val di Sangro, eppoi non si provvede alla cura del territorio, creando disagi e pericoli, come nel caso dell’incrocio tra via Italia e via Genova, davanti alla Honda. È ora di cambiare scelte e comportamenti”.