AREA INDUSTRIALE VASTO: BOCCHINO (LEGA), “ORGOGLIOSI PER IL PRIMO CANTIERE ZES CONCLUSO IN ITALIA”

VASTO – “Ci deve riempire di orgoglio l’inaugurazione in Abruzzo, proprio a Vasto​, del​ primo intervento ​cantierizzato in Italia ​in una Zona Economica Speciale. La Regione ​governata dalla Lega e dal centrodestra ​conferma la capacità ​di pensare, progettare, mettere a terra e collaudare​ le opere pubbliche: e questo avviene anche ​perché abbiamo una visione di quello che deve essere il futuro di una regione che deve conquistare una centralità nel Mediterraneo e nelle grandi direttrici dell’economia globale”.

Con queste parole Sabrina Bocchino, consigliere regionale della Lega, segretario dell’Ufficio di Presidenza, e candidata per un secondo mandato alle elezioni regionali del 10 marzo 2024, sulla inaugurazione della rotatoria al servizio della zona industriale di Vasto. Bocchino è intervenuta all’evento di ieri al fianco del presidente della Regione, Marco Marsilio, e del commissario di governo, Mauro Miccio.

“Questa opera renderà molto più fluido e sicuro il traffico in una zona a forte incidenza commercial​e e garantirà maggiore sicurezza. Ed è solo l’inizio del grande progetto di potenziamento dell’area portuale che vede la Regione protagonista insieme alla struttura Zes e Rfi. Non a caso, ieri siamo andati a fare un sopralluogo con il commissario Miccio, nell’area dove a breve aprirà il cantiere per il potenziamento infrastrutturale con l’ampliamento della banchina di Levante, con ingresso di una linea porto ferroviaria e anche prolungamento della diga foranea, l’ampliamento dei piazzali, tutti interventi che avranno una grande ricaduta in termini di competitività e funzionalità del porto, strategico per tutta l’economia abruzzese e non solo”.

​Prossimo appuntamento in agenda per Sabrina Bocchino è oggi l’incontro con i cittadini, simpatizzanti ed elettori a Chieti presso il Gran Caffè Vittoria in corso Marrucino, a partire dalle ore 18.00.