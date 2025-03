AREA INTERNA GRAN SASSO-VALLE SUBEQUANA: A TIONE DEGLI ABRUZZI LABORATORIO FORMAZIONE TURISTICA

L’AQUILA – Il progetto dell’area interna “Gran Sasso- Valle Subequana” è ormai entrato sempre più nel vivo: in particolare, nell’ambito della scheda Intervento “Laboratori formativi per gli adulti”, che prevede 22 laboratori formativi, è stato avviato, il 12 marzo scorso, a Tione degli Abruzzi, presso l’ex sede comunale, il laboratorio La Gestione delle Piccole Imprese Turistiche.

Il corso organizzato dal Cpia – Centro provinciale Istruzione Adulti -, in collaborazione con il comune di Tione degli Abruzzi, è gratuito ed è riservato alle persone, maggiori di 18 anni, che risiedono o che hanno il proprio domicilio in uno dei 28 comuni dell’Area interna Gran Sasso – Valle Subequana, capofila comune di Molina Aterno.

In particolare, il corso è destinato ai gestori di strutture turistiche dei 28 comuni dell’area interna, a persone interessate ad attivare iniziative imprenditoriali nell’ambito del settore turistico o a sviluppare interventi di marketing turistico.

Il corso ha la finalità di fornire ai partecipanti gli strumenti operativi e metodologici per gestire con successo piccole imprese turistichee realizzare “Pacchetti Turistici Integrati”.

Il corso, della durata di 30 ore, si svolgerà nei giorni di mercoledì e venerdì pomeriggio, dalle 15,30 alle 18,30, sulla base del seguente calendario: 12 ,14, 19, 21, 26, 28 marzo; 2, 4, 9 e 11 aprile 2025.

Alla giornata inaugurale ha portato i saluti Stefania Mariani, Sindaca di Tione degli Abruzzi, la quale nel dare il benvenuto ai partecipanti, ha evidenziato che “il corso costituisce un importante momento formativo per rafforzare le competenze degli operatori turistici dell’area, fondamentali per lo sviluppo del settore che sta assumendo in Abruzzo sempre più rilevanza”.

La sfida, secondo la Sindaca, è di “rendere attrattive e promuovere le nostre aree interne, dense di beni ambientali, storico-culturali e di prodotti tipici di eccellenza”.

Lo sviluppo del settore, ha concluso, la prima cittadina di Tione, è di “creare nuove imprese nel settore, animate da giovani che devono diventare i protagonisti della rinascita delle aree interne2.

Dopo l’intervento della Sindaca, il Dr. Sergio Natalia, Coordinatore dell’Assistenza Tecnica dell’Area Interna Gran Sasso- Valle Subequana, ha illustrato la domanda e l’offerta turistica dell’area, soffermandosi, in particolar modo, sulla consistenza delle strutture ricettive e sui flussi turistici. Da recenti analisi è emerso che nell’Area i turisti stranieri più numerosi sono i tedeschi, seguiti dagli statunitensi, mentre in Italia i flussi turistici principali provengono dalla regione Lazio, seguita dalle regioni Emilia Romagna e Lombardia.

Le presenze turistiche si addensano soprattutto ad agosto, ciò pone un problema di destagionalizzazione delle stesse. Natalia, in conclusione, ha evidenziato che l’area interna ha una specifica misura, di circa 1 milione di euro, riservata allo sviluppo d’imprese, che può costituire un importante riferimento per creare nuove imprese nel settore turistico o rafforzare quelle esistenti.

Poi la parola è passata al docente, l’architetto Massimiliano Monetti, che accompagnerà i discenti durante tutto il percorso formativo. A Monetti si affiancheranno dei testimoni (imprenditori turistici, esperti del settore, ecc.).

I 15 partecipanti, che hanno espresso grande interesse per gli argomenti del corso formativo, auspicano di poter rafforzare ed ampliare le loro competenze professionali.