AREA INTERNA GRAN SASSO-VALLE SUBEQUANA: GRANDE SUCCESSO PER LA FESTA DI NATALE AL CENTRO DIURNO

L’AQUILA – A Navelli, uno dei 28 comuni dell’Area interna “Gran Sasso – Valle Subequana” si è svolta, presso il Centro diurno, la Festa di Natale.

All’interno del Centro, ormai da due anni, è in fieri un progetto sperimentale, realizzato nell’ambito della Strategia dell’area interna “Gran Sasso- Subequana”, Scheda Intervento I.2.3, in collaborazione con la ASL1, con l’Ambito Sociale ed il comune di Navelli, che ha reso disponibile a titolo gratuito l’utilizzo di locali per le attività del Centro.

Aderiscono all’Area Interna Acciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno – comune Capofila -, Navelli, Ofena, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo.

Nel Centro è stato attivato un laboratorio per la prevenzione, la diagnosi precoce e la presa in carico dei disturbi cognitivi, dedicato a tutta la popolazione del territorio di interesse. L’intervento intende fornire risposte di carattere complementare e, al contempo unitarie, ai bisogni socio-sanitari e assistenziali delle persone “fragili” in modo da supportare sia l’empowerment del paziente, sia l’attivazione di percorsi decisionali in modo partecipato dagli attori territoriali.

Durante la Festa di Natale, che ha coinvolto attivamente tutti i 35 utenti del Centro, si è svolta la rappresentazione natalizia, pensata all’interno del laboratorio musicale, ispirata alla “Cantata dei pastori” opera del teatro religioso tardo-seicentesco, scritta in versi, in cui viene rappresentata la nascita di Gesù. Gli utenti del Centro hanno rappresentato i pastori, la Madonna e San Giuseppe e si sono cimentati in danze, orazioni e canti della tradizione Natalizia.

C’è stato anche un intermezzo rap con l’intento di coniugare diversi stili musicali all’interno della cornice sacra della natività.

Presenti all’evento i parenti degli utenti del Centro, Paolo Federico, il Sindaco di Navelli, Debora Visconti, Presidente dell’Unione dei Comuni, e Gianmario Fiori sindaco del Comune di Tornimparte e Assessore della giunta dell’Unione dei Comuni che in collaborazione con la ASL 1 Avezzano- Sulmona- L’Aquila distretto sanitario area L’Aquila, rappresentata dalla dott.ssa Colomba Ciampa, gestiscono le attività del Centro; il dott. Sergio Natalia coordinatore della strategia dell’area interna “Gran Sasso- Subequana”La rappresentazione ha coinvolto gli operatori e la coordinatrice anche nell’allestimento natalizio dei locali e organizzazione della festa allietata anche da uno splendido buffet tutto rigorosamente preparato dagli operatori con la collaborazione degli utenti stessi.

I sindaci presenti e la Presidente dell’Unione, hanno evidenziato la necessità di trovare ulteriore risorse per dare continuità al progetto, che ha dato in questi primi due anni risposte efficaci ed innovative ai bisogni delle persone fragili dell’area. L’auspicio è che all’internodella “Strategia Territoriale” promossa dalla regione Abruzzo che si svilupperà nel periodo 2025-2029, si possano trovare linee finanziarie adeguate per finanziare il Centro. Visto il successo del progetto, fiore all’occhiello della Strategia dell’Area “Gran Sasso-Subequana”, sarebbe opportuno replicare l’iniziativa, apprezzatissima dalle famiglie degli utenti, anche in altri comuni dell’area interna.