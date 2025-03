AREA INTERNA “GRAN SASSO-VALLE – SUBEQUANA: INCONTRO CON TUA E REGIONE PER PIANO DI MOBILITA’

L’AQUILA – Il comune di Castel del Monte sta realizzando per i 28 comuni che compongono l’area Interna “Gran Sasso – Valle Subequana”, nell’ambito della Scheda Intervento I.3.1 “Mobilità Collettiva”,il “Piano di Mobilità d’area”.

La scheda prevede, altresì, l’acquisto di due bus medio/piccoli; la realizzazione di 4 Punti di sosta coperti e gradevoli di interscambio navetta/bus TUA e l’acquisto di panchine smart per i punti di sosta; l’acquisto di una Piattaforma per il contact center e per la rilevazione on line della localizzazione dei mezzi; la copertura, per i primi anni, delle spese di personale di guida e gestione del CUP.

Per armonizzazione il Piano di Mobilità d’Area e le altre azioni previsti dalla Scheda Intervento con la pianificazione trasportistica regionale e di TUA Abruzzo, giovedì 27 febbraio, presso la sede di TUA a Pescara, il Sindaco di Castel del Monte Matteo Pastorelli ed il Sindaco di Santo Stefano di Sessanio e Vicepresidente Vicario dell’Unione dei Comuni “Montagna Aquilana” Fabio Santavicca, si sono incontrati con il Presidente di TUA Spa Gabriele De Angelis, con il Direttore di TUA Maxmilian Di Pasquale, con l’architetto Francesco Cotellessa, del Servizio Trasporto Pubblico-Ufficio Programmazione e Tariffe TPL della Regione Abruzzo.

All’incontro erano presenti anche Luciano Niccolai, consulente della Società Pluriservice che sta realizzando il Piano di Mobilità d’Area e Sergio Natalia, coordinatore della Strategia dell’Area Interna “Gran Sasso-Valle Subequana”.

Attraverso la realizzazione del Piano si intende fornire soluzioni innovative di trasporto che rispondano alle specifiche esigenze di mobilità dei cittadini dell’area, migliorando l’accessibilità ai nuclei urbani, ai siti ambientali e culturali, e ai servizi fondamentali: sanità, istruzione e lavoro. L’obiettivo ultimo è di offrire ai cittadini dell’area ed ai turisti di un servizio di trasporto a chiamata gestito tramite il sistema “Telebus”, particolarmente adatto a rispondere alle sfide della mobilità nelle aree a bassa densità e nei contesti rurali. Ciò al fine di migliorare l’accesso ai servizi pubblici essenziali, ridurre l’isolamento delle comunità locali, promuovere una mobilità inclusiva, sostenere lo sviluppo economico locale.

Il Piano verrà realizzata in sintonia con gli strumenti di programmazione regionale del settore: PRIT – Piano Regionale integrato dei Trasporti – 2022-2035 e PTS – Programma Triennale dei Servizi di TPL -2022 2024.

TUA e la regione Abruzzo, hanno manifestato molto interesse per l’iniziativa che potrebbe assurgere ad intervento “pilota” anche per altre aree regionali. Il trasporto a chiamata rappresenta il futuro, soprattutto per le aree interne.

Matteo Pastorelli Sindaco di Castel del Monte, comune responsabile dell’attuazione della Scheda Intervento, ha espresso i propri ringraziamenti al Presidente di Tua e Cotellessa “per l’interesse manifestato per l’iniziativa e per il supporto che hanno assicurato allo sviluppo operativo del Piano”.

“La realizzazione del Piano – ha aggiunto il sindaco – ci consentirà di attivare un importante sistema a chiamata a vantaggio della vivibilità dei comuni dell’area e favorirà sicuramente l’attrattività turistica dell’area”.

Santavicca ha evidenziato “la necessità di integrare il Piano e le altre azioni previste nella scheda Intervento con l’azione di TUA e della regione Abruzzo ma anche con i progetti in ambito trasportistico che sta attivando l’Unione dei Comuni stessa».

Nelle prossime settimane di svolgeranno degli incontri tecnici per meglio definire lo sviluppo operativo del Piano e per integrarlo efficacemente con il servizio di TUA e con la pianificazione della Regione Abruzzo.