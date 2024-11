AREA “GRAN SASSO – VALLE SUBEQUANA”: PARTE IL PIANO DI MOBILITA’ DOPO VERTICE A CASTEL DEL MONTE

CASTEL DEL MONTE – Il progetto dell’area interna “Gran Sasso- Valle Subequana” nell’Aquilano è ormai entrato nel vivo. Proseguono gli interventi attuativi delle schede intervento del “Sistema della Mobilità”.

In particolare, nell’ambito della Scheda Intervento Numero I.3.1 “Mobilità Collettiva”, il comune di Castel del Monte, soggetto attuatore, ha avviato la realizzazione, con il supporto di una società specializzata, la Pluriservices Srl, del “Piano di Mobilità” per i 28 comuni che compongono l’area Interna “Gran Sasso – Valle Subequana” (Acciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castel di Ieri, Castelvecchio Calvisio, Castelvecchio Subequo, Collepietro, Fagnano Alto, Fontecchio, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Molina Aterno, Navelli, Ofena, Poggio Picenze, Prata d’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, Sant’Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Secinaro, Tione degli Abruzzi, Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Villa Sant’Angelo).

L’obiettivo principale del Piano è fornire soluzioni innovative di trasporto che rispondano alle specifiche esigenze di mobilità dei cittadini dell’area, migliorando l’accessibilità ai nuclei urbani, ai siti ambientali e culturali, e ai servizi fondamentali: sanità, istruzione e lavoro. Obiettivi specifici del piano sono: migliorare l’accesso ai servizi pubblici essenziali, ridurre l’isolamento delle comunità locali, promuovere una mobilità inclusiva, sostenere lo sviluppo economico locale. La scheda Intervento prevede la fornitura di un servizio di trasporto a chiamata gestito tramite il sistema “Telebus”, particolarmente adatto a rispondere alle sfide della mobilità nelle aree a bassa densità e nei contesti rurali. Grazie alla tecnologia DRT (Demand Responsive Transport), Telebus permette di ottimizzare i percorsi e gli orari dei veicoli in base alle esigenze specifiche degli utenti. La sua flessibilità riduce i costi operativi e migliora l’accessibilità, offrendo un servizio su misura per ogni comunità.

L’applicativo è caratterizzato da strumenti capaci di supportare tutti gli attori territoriali. La Scheda Intervento prevede lo sviluppo dei seguenti servizi chiave: fornitura di software e hardware per la gestione del servizio inclusa la creazione di un’applicazione web dedicata alla prenotazione delle corse.

Il Piano verrà realizzato in sintonia con gli strumenti di programmazione regionale del settore: PRIT – Piano Regionale integrato dei Trasporti – 2022-2035 e PTS – Programma Triennale dei Servizi di TPL -2022 2024. La scheda Intervento relativa al Piano di Mobilità prevede, altresì, l’acquisto di due bus medio/piccoli; l’acquisto di panchine smart per i punti di sosta; l’acquisto di una Piattaforma per il contact center e per la rilevazione on line della localizzazione dei mezzi, la copertura, per i primi due anni, delle spese di personale di guida e gestione del CUP. Il percorso operativo di attuazione del Piano Gestione comporta, a monte, una ricognizione sulle attualità modalità di erogazione del servizio di mobilità attraverso la somministrazione di un questionario ai 28 sindaci dell’area e ad altri attori territoriali. A valle, il processo di attuazione del Piano prevede l’implementazione di un servizio a domanda per connettere i centri storici tra loro e con i sub-poli di maggiore importanza affidando il servizio ad associazioni locali (piccole imprese, cooperative di comunità attive e presenti sul territorio); un servizio a chiamata esteso alle fermate metropolitane dei poli principali; la copertura dell’arco orario fino alle 21 con possibilità di estensione fino alle 24 e nei giorni festivi.

Il percorso operativo di attuazione del Piano verrà condiviso nelle prossime settimane con la regione Abruzzo, TUA e Ferrovie. L’area è attraversata dalla ferrovia L’Aquila-Sulmona. Il Piano è stato presentato mercoledì 7 novembre, presso il comune di Castel del Monte, dai tecnici della Società Pluriservice. Erano presenti i sindaci di Castel del Monte, Matteo Pastorelli e di Santo Stefano di Sessanio, Fabio Santavicca, il vice sindaco di Villa Santa Lucia degli Abruzzi, Stefano Mucciante, i tecnici Sandro Germano, responsabile dell’Ufficio Tecnico del comune di Castel del Monte, Sergio Natalia, Coordinatore della Strategia d’Area è Teresa Ciambellini, Responsabile dell’area Mobilità. Altri amministratori erano collegati.

Matteo Pastorelli Sindaco di Castel del Monte, comune responsabile dell’attuazione della Scheda Intervento, ha espresso i propri ringraziamenti ai tecnici del comune «per l’impegno profuso per la realizzazione del Piano ed ha ringraziato la società Pluriservices per la professionalità dimostrata». «La realizzazione del Piano», ha aggiunto il Sindaco «ci consentirà di attivare un importante sistema a chiamata a vantaggio della vivibilità e dell’attrattività dei comuni dell’area».

Fabio Santavicca Sindaco di Santo Stefano di Sessanio, membro della Giunta dell’Unione dei Comuni, ha evidenziato «la necessità di integrare le diverse risorse disponibili finalizzate a migliorare il sistema della Mobilità dell’area e di coinvolgere nella stesura del Piano la regione e Tua».

A tal proposito il Sindaco di Castel del Monte si è impegnato ad organizzare nelle prossime settimane, un incontro con il Presidente di TUA e i Dirigenti dell’area Mobilità della Regione Abruzzo e di Ferrovie dello Stato. Infine, il sindaco di Molina Aterno Luigi Fasciani, referente di area, ha dichiarato che «a breve verranno messe a disposizione dell’Area “Gran Sasso-Subequana”, rilevanti risorse a valere sul POC Abruzzo, per lo sviluppo d’Impresa». «Auspico», ha aggiunto il sindaco di Molina «che parte delle suddette risorse possano essere utilizzate dai giovani della nostra area interna per sviluppare imprese nel settore della mobilità».