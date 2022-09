AREA MARINA PROTETTA DEL CERRANO: NIDO DI TARTARUGA CARETTA CARETTA SULLA SPIAGGIA

PINETO – E’ stato rilevato questa mattina alle ore 7 un nido di tartaruga Caretta caretta in Area Marina Protetta Torre del Cerrano, sulla spiaggia antistante il Camping International. Il nido, situato nella zona C1 dell’AMP al confine tra i Comuni di Pineto e Silvi, è il primo caso documentato di nidificazione nell’Area Marina protetta e il secondo in Abruzzo dopo quello di Roseto degli Abruzzi del 2013.

Un privato cittadino che si trovava in loco ha avvistato un nido e ha immediatamente allertato la Guardia Costiera attivando quindi le procedure della Rete Regionale Abruzzese per le Tartarughe.

I Volontari del Centro Studi Cetacei sono intervenuti sul posto per mettere in sicurezza il nido e allestire un presidio.

Enti e attori della Rete Regionale abruzzese, l’ufficio Locale Marittimo di Silvi coordinato dall’ufficio circondariale marittimo di Giulianova presieduto dal comandante tenente di vascello Alessio Fiorentino, la polizia Locale di Pineto e le forze dell’ordine, il Centro studi cetacei e il personale dell’Amp Torre del Cerrano stanno collaborando per assicurare la tutela del nido e per far si che questo importantissimo evento possa svolgersi in maniera controllata a vantaggio della salvaguardia delle tartarughe e dei presenti accorsi.