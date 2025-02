AREA MARINA TORRE DEL CERRANO: ASSEGNATA EX SCUOLA DELLA PROVINCIA, SARA’ SEDE DI CORSI E RICERCA

PINETO – Il Consorzio di gestione dell’Area marina protetta della Torre del Cerrano ha ricevuto in comodato d’uso gratuito dalla Provincia di Teramo un terreno e un immobile adiacente proprio alla Torre. A darne notizia con una nota è proprio il consorzio.

“Lo si è stabilito ieri, 20 febbraio 2025, nel corso del consiglio provinciale, durante il quale la proposta, presentata dal consigliere Flavio Bartolini, è stata votata all’unanimità. L’immobile, una ex scuola, è stato eliminato dal piano delle alienazioni della Provincia per essere concesso all’Amp, realtà che ora potrà utilizzare questi spazi, situati un contesto ambientale di pregio, per sviluppare progetti futuri”.

“A nome di tutto il consiglio di amministrazione dell’Amp Torre del Cerrano desidero esprimere un sentito ringraziamento al consiglio provinciale e al presidente Camillo D’Angelo per aver concesso il terreno e l’immobile al nostro consorzio di gestione”, dice il presidente del consorzio Fabiano Aretusi. “Un ringraziamento particolare va al consigliere Flavio Bartolini per aver presentato la proposta e aver sottolineato con parole lusinghiere il lavoro che in questi anni stiamo facendo, ricordando i tanti progetti che portiamo avanti. Ringrazio anche Andrea Scordella, non solo consigliere provinciale, ma anche sindaco di Silvi su cui insiste parte dell’Amp, per aver sostenuto la delibera e supportato il parco marino nelle sue attività. Un ringraziamento va anche al sindaco di Pineto Alberto Dell’Orletta per essere stato parte attiva di questa richiesta e per essersi speso molto per il raggiungimento di questo importante obiettivo”.

“Naturalmente lavoreremo per reperire fondi specifici al fine di riqualificare quegli spazi e renderli nuovamente utilizzabili per varie finalità pubbliche, promuovendo l’educazione ambientale, la ricerca scientifica, la formazione degli studenti, anche collaborando con gli istituti scolastici del nostro territorio, e la tutela ambientale”.