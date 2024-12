AREA PROTETTA TORRE DEL CERRANO: OK AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027

PINETO – L’Assemblea dei Soci del Consorzio di Gestione dell’AMP Torre del Cerrano, dopo il consueto passaggio in Consiglio di Amministrazione, ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2025-2027. Il documento evidenzia dati di crescita significativi, confermando una gestione attenta e virtuosa delle risorse.

Presenti Alberto Dell’Orletta, Sindaco del Comune di Pineto (Teramo); Alessandro Valleriani, Assessore del Comune di Silvi (Teramo) e Flavio Bartolini, Consigliere della Provincia di Teramo. La programmazione strategica e il lavoro di semplificazione amministrativa e digitalizzazione sono stati determinanti per rafforzare la capacità di autofinanziamento dell’Ente. Questi sforzi hanno permesso all’AMP di aggiudicarsi bandi e linee di finanziamento nazionali ed europee, garantendo risorse fondamentali per lo sviluppo sostenibile del parco marino e del territorio circostante.

“L’AMP Torre del Cerrano – dichiara il Presidente dell’AMP Fabiano Aretusi – è un esempio di gestione virtuosa, capace di reperire risorse e trasformarle in benefici concreti per l’ambiente e la comunità. Grazie all’Assemblea dei Soci, al Vicepresidente Valter Varani e ai componenti del Consiglio di Amministrazione Antonella Petrella, Pietro Palozzo e Domenico Ruggiero, al Direttore Stanislao D’Argenio e a tutto il personale per la professionalità e l’impegno dimostrati, che hanno consentito di raggiungere questi importanti traguardi.”

Negli ultimi anni, l’Ente ha registrato un incremento notevole delle entrate, decuplicate grazie al costante lavoro degli uffici e alla partecipazione a progetti strategici. Questo risultato testimonia il valore dell’AMP Torre del Cerrano come strumento essenziale per promuovere la crescita sostenibile e preservare il patrimonio naturale. Il bilancio triennale approvato rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di consolidamento dell’AMP, che si conferma un punto di riferimento per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo del territorio.