AREA STAZIONE L’AQUILA: PAGLIARICCIO, “GRANDE SODDISFAZIONE PER PIANO RECUPERO”

L’AQUILA – “Sono molto soddisfatta della decisione assunta dalla Giunta. Questo importante progetto di riqualificazione interessa una zona a cui sono profondamente legata per motivi personali, essendo il luogo dove sono nata e cresciuta”.

Lo scrive, in una nota, la consigliera comunale Claudia Pagliariccio (FdI) che esprime “grande soddisfazione per l’approvazione del Piano di Recupero per l’area della stazione ferroviaria dell’Aquila”.

“Un ringraziamento sentito e doveroso va all’assessore all’Urbanistica Francesco De Santis, che ha dimostrato sin dall’inizio del suo mandato una sensibilità e un impegno straordinari verso le criticità e le potenzialità di questo snodo cruciale. L’intervento – aggiunge -, che punta a ricucire il tessuto urbano, valorizzare il ricchissimo patrimonio storico-culturale e migliorare la mobilità e la vivibilità, rappresenta esattamente il tipo di azione di cui la città ha bisogno: unire il rispetto per la nostra identità con una visione moderna e funzionale, per restituire ai cittadini spazi belli, accessibili e pieni di opportunità.

“È un giorno importante per tutta la comunità, e per me personalmente. Ora è fondamentale dare seguito ai lavori con la stessa passione e efficienza che hanno caratterizzato questa prima fase, per consegnare alla città il decoro e la bellezza che merita”, conclude.