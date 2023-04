L’AQUILA – Diretta streaming a partire dalle ore 10 della visita il ministro degli Affari europei, il Pnrr, Sud e la Coesione Territoriale Raffaele Fitto, in occasione del convegno “Le aree del sisma alla prova del Pnrr” all’Auditorium del Parco. All’incontro pubblico, dedicato alle opportunità di sviluppo e crescita legate Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e il Fondo complementare per i territori colpiti dai terremoti del 2009 e del Centro Italia, parteciperanno il sottosegretario al ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, il sindaco, Pierluigi Biondi, il senatore Guido Liris, il presidente della Regione, Marco Marsilio, il commissario sisma 2016 Guido Castelli, rappresentanti di Invitalia, Abi e Unioncamere.