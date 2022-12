AREE DI RISULTA: “GRANDE OPERAZIONE DI DISTRAZIONE DI MASSA”, DOMANI CONFERENZA D’ALFONSO

PESCARA – “Dopo 1.400 giorni di legislatura regionale e dopo 1.300 giorni di consiliatura comunale vengono a dirci che faranno il Palazzo di Regione, per il quale non c’è un Progetto, non c’è una procedura e tantomeno non ci sono le risorse finanziarie. L’unica cosa che hanno saputo cantierare è una grande operazione di distrazione di massa. Complimenti al Ballon d’Essai che si è confezionato, sul quale tutti si sono tuffati! Sembra solo una strategia alla Wanna Marchi“.

Così, in una nota, il deputato Pd Luciano D’Alfonso che spiega: “Cercando la luce definitiva su questo bluff e indicare i luoghi alternativi, sui quali iniziare una procedura non ingannevole, è convocata una conferenza stampa per domani, sabato 17 dicembre”.

L’appuntamento è a mezzogiorno, nei locali dell’Officina dell’On. Luciano D’Alfonso, in via dei Marrucini 7-9 a Pescara.

“L’operazione Teca nasconditrice la stiamo già patendo a Pescara con l’ICRA! Il Palazzo Teca della Regione, che non si farà mai nelle Aree di risulta, ci farà correre il rischio che si perda ulteriormente tempo, solamente per fare finta lungamente”.