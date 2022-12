“AREE DI RISULTA: PERCHE’ SI METTE LA MASCHERA AD UN PAPOCCHIO?”: DOMANI CONFERENZA D’ALFONSO

PESCARA – “Aree di risulta: perché si mette la maschera ad un papocchio?”.

Questo il tema della conferenza stampa convocata per domani, sabato 10 dicembre, alle 11, nei locali dell’Officina dell’onorevole Pd Luciano D’Alfonso, in via dei Marrucini 7-9 a Pescara.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta sul sito e sulla pagina di AbruzzoWeb.

“Siamo pronti a mettere a nudo tutto quello che sta accadendo, per aiutare la Città e il Sindaco che vuole bene a Pescara”, si legge in una nota.