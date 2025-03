AREE IDONEE: CAMPITELLI, “MAGGIORANZA COMPATTA, RINVIO PER NORMA LARGAMENTE CONDIVISA”

L’AQUILA – “Smentisco categoricamente le ricostruzioni che, in queste ore, leggo sulla stampa in merito alla discussione sulle aree idonee, su presunti scontri interni e divisioni. Al contrario, proprio per non andare a facile scontro con l’opposizione e per avere un largo consenso, abbiamo avallato la richiesta di rinviare la votazione di qualche giorno per garantire ulteriore tempo utile ad assimilare il testo e le relative modifiche, necessarie per venire incontro alle sollecitazioni ricevute dai diversi portatori di interesse”.

Così, in una nota, il consigliere di Fratelli d’Italia, delegato all’Energia, Nicola Campitelli, sul posticipo a venerdì 14 marzo della discussione in aula sul PL 45/24.

“L’aver rinviato di qualche giorno la discussione – rimarca – risponde al desiderio che sia garantita la massima condivisione possibile, senza dover attuare forzature. Diversamente, già ieri, con la sola maggioranza, avremmo approvato il testo. Questi sono i fatti, il resto solo false ricostruzioni”, conclude Campitelli.