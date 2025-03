AREE IDONEE: CAMPITELLI, “ORA E’ LEGGE, ABRUZZO TRA LE PRIME REGIONI IN ITALIA”

L’AQUILA – “Questo pomeriggio in Consiglio regionale è stata approvata una norma importantissima, tra le prime in Italia, per raggiungere gli standard richiesti dall’Europa, rispettando le nostre riserve, i nostri parchi e le fasce di rispetto. Abbiamo dimostrato una grande mediazione, ascolto e soprattutto tutela del territorio dell’ambiente e del mondo produttivo. Un lavoro confermato anche dai colleghi dell’opposizione, Ennio Pavone e Giovanni Cavallari, che hanno riconosciuto l’azione di responsabilità della maggioranza”.

Così, in una nota, il consigliere di Fratelli d’Italia, delegato all’Energia, Nicola Campitelli, a margine dell’approvazione del pl 45/2024.

“Sono state definite le aree idonee facendo sintesi delle diverse norme nazionali, che già limitano l’installazione del fotovoltaico in aree agricole – spiega Campitelli, rassicurando chi ha ancora qualche timore – e noi siamo stati anche leggermente più cautelativi e restrittivi proprio per tutelare maggiormente l’ambiente ed il mondo produttivo. Anche per i tetti, non si può certo dire che li abbiamo esclusi dalle aree idonee perché, di default, vanno in edilizia libera e dunque non hanno bisogno di essere individuate all’interno di un progetto di legge. Chi sostiene il contrario non conosce la normativa. Questo progetto di legge poteva essere approvato già a dicembre ma ho voluto che fosse maggiormente condiviso e non mi sono opposto alle richieste di rinvio, lavorando sempre in modo costruttivo con tutti. Ricordo come sul testo ci siano state oltre 60 audizioni di associazioni ambientaliste, sindaci, professionisti ed altri portatori di interesse”.

“Ringrazio – conclude Campitelli – tutta la struttura, il gruppo di lavoro che ha riguardato diversi dipartimenti della Regione Abruzzo, il presidente della II commissione, Emiliano Di Matteo, per l’ottimo e serrato lavoro svolto, ed il capogruppo di Fratelli d’Italia, Massimo Verrecchia per il serio e proficuo apporto fornito su specifiche tematiche”.