AREE IDONEE: PD MARSICA, “PREOCCUPANO INSTALLAZIONI PANNELLI NEL FUCINO, CDX APPROVI MODIFICHE”

AVEZZANO – “La legge in discussione in Consiglio regionale sulle aree idonee all’installazione di pannelli fotovoltaici va cambiata perché, cosi come proposta dal centrodestra, rischia di avere conseguenze negative per l’agricoltura e, in particolare, per il Fucino. Il testo contiene disposizioni che vanno a danneggiare fortemente il polo agricolo più importante della nostra regione”.

È quanto si legge in una nota del coordinamento Pd della Marsica.

“Siamo fermamente convinti dell’importanza – viene sottolineato – dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, ma crediamo sia necessario un equilibrio che garantisca la tutela delle terre fertili del Fucino. Non possiamo permettere che questi terreni, strategici per la produzione agricola di qualità, vengano destinati a impianti fotovoltaici che comprometterebbero irrimediabilmente il futuro del settore primario”.

“Siamo in costante contatto con i nostri consiglieri regionali – aggiunge il Pd -, che hanno già avanzato proposte per correggere il testo della legge, e non arretreremo dalle nostre posizioni fino a quando non avremo l’assoluta certezza che il Fucino sia escluso dalle aree idonee all’installazione di impianti fotovoltaici. Il nostro obiettivo è quello di inserire misure che tutelino espressamente il Fucino e l’intero comparto agricolo, valorizzando le produzioni riconosciute con marchi di qualità comunitari, come la DOP, il biologico e l’IGP della Patata. Questi prodotti rappresentano un pilastro strategico per l’economia agricola regionale e devono essere adeguatamente salvaguardati”.

“Chiediamo con forza che la maggioranza approvi le nostre proposte per tutelare i terreni agricoli dall’espansione indiscriminata degli impianti fotovoltaici. Va trovata una soluzione che permetta di coniugare la transizione energetica con la tutela del nostro patrimonio agricolo. Per il Fucino chiediamo risorse e investimenti per la manutenzione dei canali, il miglioramento della viabilità e la realizzazione di un impianto irriguo moderno ed efficiente. Il centrodestra dimostri con i fatti di voler sostenere il Fucino e il suo settore agricolo, anziché penalizzarlo”, conclude il Pd.