AREE IDONEE PER ENERGIE RINNOVABILI IN ABRUZZO: IL PD, “LEGGE REGIONALE MINACCIA ZONE AGRICOLE”

PESCARA – I consiglieri regionali del Pd, Antonio Blasioli e Dino Pepe, hanno presentato una serie di emendamenti correttivi al progetto di legge che individua le aree idonee per l’installazione degli impianti di energia rinnovabile, inserito all’ordine del giorno del Consiglio regionale di martedì 11 marzo.

“La norma, così come approvata dal centrodestra in Commissione, non garantisce una protezione adeguata delle produzioni agricole e presenta contraddizioni che ne compromettono l’efficacia. Un problema centrale riguarda le aree idonee all’installazione di pannelli fotovoltaici, che ricadono nelle aree irrigue servite dai consorzi di bonifica. Inoltre, la destinazione dei terreni coltivati a vigneto, non è chiara. La norma, così com’è scritta, genera confusione e danneggia il sistema agricolo regionale. Inoltre, potrebbe essere impugnata dal Governo, poiché in contrasto con le disposizioni nazionali”.

“Un altro aspetto critico riguarda la tutela delle coltivazioni di ulivo, in particolare degli uliveti storici con una densità superiore a 100 piante per ettaro e una superficie maggiore di 5.000 metri quadrati. Non possiamo permettere che queste coltivazioni, fondamentali per il paesaggio e l’economia agricola, non vengano adeguatamente protette”, sottolineano i consiglieri. Blasioli e Pepe pongono l’accento “sull’importanza di tutelare le produzioni agricole di qualità, riconosciute con marchi comunitari, come la DOP, il Biologico o l’IGP della patata del Fucino, che rappresentano un pilastro strategico per l’economia agricola abruzzese”.

“Serve una legge ben strutturata, che concili lo sviluppo delle fonti rinnovabili con la protezione delle attività agricole. L’energia pulita è una risorsa fondamentale, ma la sua installazione deve avvenire con regole chiare, senza danneggiare il settore agricolo, che è un elemento centrale della nostra economia”, concludono i consiglieri del PD.