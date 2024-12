AREE IDONEE PER IMPIANTI ENERGIA RINNOVABILE: VERSO PRESENTAZIONE DL PER CRITERI E PROCEDURE

L’AQUILA – In Abruzzo arriva il disegno di legge che stabilisce criteri e procedure per l’individuazione di aree idonee e non idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, oltre a introdurre misure per semplificare i procedimenti autorizzativi.

La presentazione si terrà lunedì 9 dicembre, alle 11, nella sala “Isolina Scarsella” a L’Aquila, nel corso di una conferenza stampa.

Interverranno il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, il vicepresidente, Emanuele Imprudente, il consigliere delegato, Nicola Campitelli, e il direttore generale, Antonio Sorgi.

Ad elaborare il documento, il gruppo di lavoro “Aree idonee”, coordinato dal direttore generale della Regione, Antonio Sorgi. Il disegno di legge, oltre a dover essere condiviso dalla Giunta regionale, dovrà essere portato all’attenzione del Consiglio regionale.

L’accelerazione è stata imposta dalla tempistica prevista dal Decreto Aree Idonee per le rinnovabili del giugno scorso, relativo proprio alla “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

In sostanza, le aree non idonee sono le aree agricole irrigue servite da Consorzi di Bonifica oltre a vigneti, uliveti, frutteti, boschi e tartufaie. Invece, le zone idonee restano quelle previste dal Decreto Agricoltura.