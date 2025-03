AREE IDONEE PER LE RINNOVABILI: DOMATTINA IL VOTO DEL CONSIGLIO REGIONALE SULLA NUOVA LEGGE

L’AQUILA – Consiglio regionale convocato per le ore 11 di domani mattina, venerdì 14 marzo, nell’aula Spagnoli dell’Emiciclio all’Aquila, per il voto sulla nuova legge che individua le aree idonee agli impianti per l’energia rinnovabile.

L’esame del progetto di legge 45/2024 “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi” era inizialmente previsto per l’11 marzo, ma poi rinviato su richiesta dei gruppi di opposizione del Patto per l’Abruzzo.