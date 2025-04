AREE INDUSTRIALI: D’ALFONSO, “PER STRADE VANNO USATI FSC, CENTINAIA DI MILIONI A RISCHIO”

PESCARA – “La Regione magnifica i 20 milioni di euro dati all’Arap per la riqualificazione delle strade a servizio delle aziende abruzzesi. Va ricordato che l’ente ha 3 miliardi in pancia da destinare alla crescita, allo sviluppo e alla coesione. Cosa aspetta a utilizzarli? Se invece di pensare a foraggiare con 56 milioni i ritiri del Napoli calcio, i braccialetti, le collanine e le feste più diverse questa giunta regionale avesse avuto veramente a cuore le sorti dell’industria abruzzese, avrebbe fatto come l’esecutivo di cui sono stato presidente, che nel 2016 attraverso il Masterplan ha destinato cifre rilevantissime al comparto industriale”.

Lo scrive, in una nota, il deputato Pd Luciano D’Alfonso.

“Solo per fare qualche esempio – che da solo oltrepassa la cifra stanziata dai regionanti attuali – noi abbiamo dato 15 milioni di euro per collegamento tra il porto di Vasto, la rete ferroviaria nazionale e la retrostante zona industriale; 4 milioni per la manutenzione straordinaria della Fondovalle Treste; e 3,5 milioni dedicati all’ammodernamento e al potenziamento delle S.P. 169 e 180 nel tratto Villa Santa Maria – Agnone per collegare la zona industriale della Val di Sangro all’Alto Molise. Gli altri numerosissimi interventi sono facilmente consultabili sul web. Le regole di Raffele Fitto sui Fondi di coesione saranno implacabili”.

“Questa Giunta deve usare le risorse che Fitto ha dato all’Abruzzo per la coesione, risorse che questa giunta regionale non riuscirà mai ad utilizzare completamente. Va data priorità alle zone industriali per l’utilizzo di quei fondi, centinaia di milioni di euro che rischiano seriamente di non essere spesi”, conclude.