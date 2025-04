AREE INDUSTRIALI: FDI, “IL SINDACO DI ATESSA SI ATTRIBUISCE MERITI ALTRUI”

ATESSA – “Qualche giorno fa, con un blitz, il sindaco Giulio Borrelli ha sfoderato le sue migliori qualità da giornalista d’inchiesta, anticipando la notizia dell’arrivo di investimenti per le infrastrutture della zona industriale di Val di Sangro, cercando tra le righe di attribuirsene i meriti. Tuttavia, è inutile gridare allo scandalo ribadendo che le condizioni della viabilità dell’area industriale sono pessime: è necessario capire come siamo arrivati a questa situazione”.

È quanto si legge in una nota di Fratelli d’Italia.

“La storia parte da lontano – viene aggiunto -, come dovrebbero sapere il nostro caro sindaco e qualche suo stretto collaboratore. I finanziamenti per le aree industriali possono essere ottenuti solo attraverso i fondi dell’accordo di coesione, il cui programma ha una durata di sette anni. La programmazione 2014-2021, elaborata dalla Giunta regionale a guida Luciano D’Alfonso, di cui il sindaco è stato un grande sostenitore, non ha stanziato nemmeno un euro per la manutenzione della rete stradale delle aree industriali”.

“Nonostante la Giunta di Marco Marsilio governi la Regione Abruzzo dal 2019 – prosegue la nota -, fino all’approvazione della nuova programmazione settennale 2021-2027, avvenuta nel 2024, non c’erano risorse disponibili per intervenire sulle strade. Appena il presidente Marsilio ha avuto la possibilità di agire, ha stanziato 20 milioni di euro per tutti i nuclei industriali della Regione, di cui 7 milioni destinati alla Val di Sangro per interventi di manutenzione della pavimentazione stradale, delle reti fognarie e acquedottistiche, nonché per la pulizia di fossi e canali”.

“I tratti stradali interessati dagli interventi includono: Via Genova, Via Italia, Via Milano, Via Firenze, Via Venezia, Via Bologna, Via Ancona, Via Mulino, Via Palermo, Via Cagliari, Via Catania, Via Monte Marcone, Via Aosta, Contrada Piano Saletti, Via G. Agnelli, Via Napoli e Via Torino”.

“Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia ringrazia il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, e tutti i consiglieri regionali di maggioranza che hanno condiviso la scelta di tornare a investire risorse importanti nelle aree industriali. Sostenere il tessuto produttivo è fondamentale per garantire la tenuta delle aziende già insediate e per attrarne di nuove”, conclude la nota.