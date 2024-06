AREE INTERNE: A NAVELLI FESTIVAL DEI PAESI NARRANTI CON MUSICA, ARTE E INCONTRI TEMATICI

NAVELLI – Musica, arte, storytelling e incontri nella in una tre giorni che si presenta come l’occasione di ritrovo e confronto su temi attuali e rilevanti per le aree interne, per i piccoli paesi e per le comunità che li abitano. Questo è il Festival dei paesi narranti, in programma da venerdì 28 a domenica 30 giugno a Navelli (L’Aquila).

La manifestazione inaugurale, venerdì alle 17, è prevista nella sede del Municipio di Navelli, alla presenza di rappresentanti istituzionali degli enti locali, insieme ai 15 sindaci, amministratori e cittadini dei paesi aquilani coinvolti nel progetto quali: Barisciano, Calascio, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel del Monte, Castelvecchio Calvisio, Collepietro, Navelli, Ofena, Prata D’Ansidonia, San Benedetto in Perillis, San Pio delle Camere, Santo Stefano di Sessanio, Villa Santa Lucia degli Abruzzi. A seguire, alle 21, è prevista la proiezione in anteprima, della Docuserie ‘Paesi Narranti a passi di vita’, ospite d’eccezione della manifestazione Federico Quaranta che conduce ‘Linea Verde’ e ‘Il Provinciale’ per la Rai.

Sabato 29 giugno a partire dalle ore 10 sempre è prevista una tavola rotonda dal titolo ‘Paesi Narranti e Comunità resistenti, spopolamenti e neo popolamenti, quale futuro?’, moderata dallo stesso Quaranta, sui temi dell’abitare e riabitare le aree interne, sul patrimonio naturale e culturale dei paesi dell’entroterra abruzzese e sulle nuove forme di residenza stabili e temporanee, sui fenomeni demografici dello spopolamento e di neo popolamento, sui risvolti economici e sociali che interessano le piccole comunità d’Abruzzo.

A seguire, alle ore 15, sempre nella stessa sede municipale si terrà una seconda tavola rotonda dal titolo: ‘Film Commission d’Abruzzo, cinema e turismo, opportunità e proiezioni future!’. A seguire, è previsto anche un trekking urbano letterario, mentre in serata ci sarà il concerto del cantautore abruzzese Nicola Pomponi, in arte Setak che presenterà i nuovi brani dell’ultimo album Assamanù. Domenica 30 giugno, dalle 10, partirà una giornata sarà dedicata alle famiglie. Per informazioni: www.paesinnarranti.it.