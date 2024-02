AREE INTERNE: BOCCHINO (LEGA), “PRETORO BORGO INCANTEVOLE, VA PORTATO A TERMINE LAVORO CENTRODESTRA”

PRETORO – “Un incontro molto proficuo e sereno con cittadini e l’amministrazione comunale dell’incantevole comune di Pretoro in cui si sono toccati i punti più importanti per lo sviluppo sociale ed economico, a partire dal turismo, in uno dei più belli in Abruzzo, dichiarato tra i più belli d’Italia”.

Così Sabrina Bocchino, consigliere regionale e ricandidata nella Lega alle elezioni del prossimo 10 marzio, commentando il confronto di ieri nel comune di Pretoro alla presenza tra gli altri del sindaco, Diego Valerio Giangiulli.

Il comune chietino insiste su territorio dalla caratteristiche uniche: ha un dislivello che una altezza di 200 metri ad una di 1880 metri sul livello del mare del rifugio Pomilio. L’appuntamento rientra nell’ambito del tour di ascolto tra i comuni del Chietino che da settimane sta effettuando il consigliere del Carroccio.

“Abbiamo affrontato anche i temi della promozione turistica montana e di progetti quali ad esempio quelli sull’innevamento artificiale e l’importante collegamento con la stazione di Passo Lanciano. Tutto ciò insieme alla valorizzazione del camping di Pretoro con una estensione di 5 ettari che insiste sull’area parco e poi anche della tematica complessiva delle aree interne – ha proseguito Bocchino -. Abbiamo convenuto che bisogna fare tutti insieme lo sforzo per il secondo storico mandato del centrodestra in Regione al fine di continuare e portare a termine il lavoro iniziato negli ultimi cinque anni. Il mio tour di ascolto nei comuni della provincia di Chieti prosegue con grande soddisfazione e tante ottime indicazioni”.