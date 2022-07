AREE INTERNE, D’ANGELO (IAC): “‘REDDITO DI RESILIENZA’ PER CONTRASTARE SPOPOLAMENTO”

L’AQUILA – “È il momento di sostenere chi lavora e intraprende nelle aree più fragili del Paese, contribuendo a renderle attrattive e a contrastarne lo spopolamento, investendo sul futuro della propria terra anche a costo di un minore ritorno economico immediato. Un ‘reddito di resilienza’ che premi chi resiste alle asperità territoriali e alle fragilità sociali, innescando un meccanismo virtuoso che nonostante la spesa determinerebbe non un costo a perdere ma addirittura effetti positivi sugli stessi conti pubblici”.

Lo dichiara in una nota Daniele D’Angelo, capogruppo al Comune dell’Aquila e coordinatore provinciale di ‘Italia al Centro’.

“In questo periodo di crisi – spiega D’Angelo – è apparso evidente fin da subito che le direttrici dei programmi di ripartenza avrebbero rappresentato per le aree interne un’occasione di sviluppo forse irripetibile. È però un imperativo categorico sostenere la ripresa con politiche adeguate, mettendo da parte le ricette fallimentari e concentrando le risorse su interventi di autentico rilancio socio-economico che possano premiare davvero il lavoro”.

“È in questo senso un segno di grande attenzione che ‘Italia al Centro’, nel presentare le proprie linee programmatiche a livello nazionale – prosegue l’esponente del partito guidato da Giovanni Toti e Gaetano Quagliariello -, abbia dedicato due interi capitoli alla coesione territoriale, con la necessità di un accesso alle reti e ai servizi essenziali omogenea su tutto il territorio, e a uno specifico piano di rilancio per l’entroterra appenninico e per le aree fragili del Paese”.

“In particolare la proposta di un ‘reddito di resilienza’, che con parametri rigorosi possa sostenere e incentivare il lavoro e lo sviluppo di attività economiche in zone più impervie o spopolate, razionalizzando e rendendo organiche anche le varie misure esistenti in questa direzione, si attaglia perfettamente alle problematiche di territori come il nostro, e non solo. Non a caso l’iniziativa, sulla quale è già pronto un disegno di legge, recepisce un’idea nata qui all’Aquila e portata all’attenzione del partito nazionale che ne ha fatto un proprio punto programmatico. Abbiamo sempre creduto nel lavoro – conclude D’Angelo -, lavoreremo perché diventi realtà”.