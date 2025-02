AREE INTERNE: D’ERAMO A PREZZA, “AGROALIMENTARE VOLANO SVILUPPO CONTRO SPOPOLAMENTO”

PREZZA – “Ascoltare la voce diretta dei territori consente a politica e istituzioni di capire quelle che sono le reali esigenze di chi vive la quotidianità delle aree interne e di montagna e di mettere poi a punto le soluzioni più efficaci per rilanciare il loro sviluppo e contrastare lo spopolamento. La presenza oggi qui di tanti sindaci testimonia il forte interesse verso un progetto ambizioso e di grande attualità”.

Così, in una nota, il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, oggi a Prezza (L’Aquila) insieme al vice presidente vicario del Consiglio regionale abruzzese e sindaco del comune in provincia dell’Aquila, Marianna Scoccia, per l’incontro “Una strategia nazionale agricola per le aree interne” durante il quale sono stati presentati i primi risultati del progetto che sta portando avanti il Ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, in collaborazione con Unioncamere.

All’incontro presenti fra gli altri anche il consigliere regionale della Lega Carla Mannetti, il vice presidente nazionale dell’Uncem, il sindaco di Molina Aterno Luigi Fasciani, e i primi cittadini di diversi Comuni della zona, fra cui Raiano, Villalago, Goriano Sicoli, Campo di Giove, Rocca Pia, Anversa degli Abruzzi, Cansano, Bugnara, Cocullo, Introdacqua.

“Le aree interne – ricorda D’Eramo – non possono prescindere dal settore agricolo e agroalimentare che può essere motore di crescita e argine all’abbandono, valorizzando l’unione vincente fra un patrimonio di prodotti tipici di eccellenza, di bellezze artistiche e paesaggistiche uniche e un turismo sostenibile attento al benessere”.