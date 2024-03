AREE INTERNE: D’ERAMO, “SONO IL CUORE DELL’ABRUZZO, MESSE IN CAMPO AZIONI CONCRETE PER SVILUPPO”

L’AQUILA – “Stiamo lavorando concretamente per lo sviluppo delle aree interne e montane. Per assicurare i servizi essenziali, ridurre i divari, contrastare lo spopolamento, valorizzare l’agroalimentare di qualità, i prodotti tipici, il turismo. Piccoli comuni come questo sono simbolo di un’Italia che offre molteplici opportunità da cogliere”.

Lo ha ricordato il sottosegretario al Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo, Luigi D’Eramo, intervenendo insieme al vice premier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, a un incontro pubblico a Barisciano, in provincia dell’Aquila.

All’incontro presenti tra gli altri anche il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, e Carla Mannetti, candidata Lega alle elezioni regionali.

D’Eramo ha ricordato il recente via libera in Cdm al Ddl sulla montagna del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, il progetto del Masaf che coinvolgerà tre aree pilota del Paese, al Nord al Centro e al Sud, “per sperimentare sul campo l’efficacia di possibili provvedimenti normativi, e i fondi già stanziati per le filiere come nel caso della frutta a guscio”. ”

Le aree interne rappresentano il cuore dell’Abruzzo e delle nostre tradizioni. Anche in Europa continueremo a batterci per fermare folli politiche ideologiche che porterebbero interi territori alla desertificazione e per cambiare la Pac. Al settore primario va ridata l’importanza e il valore che merita, con i fatti e non a parole”, ha concluso D’Eramo.