AREE INTERNE E RICOSTRUZIONE, CONGRESSO INU IN ABRUZZO: “SERVE UNA NUOVA LEGGE URBANISTICA”

L’AQUILA – Sabato 6 marzo si terrà in modalità online il Congresso della sezione Abruzzo e Molise dell’Istituto Nazionale di Urbanistica, incentrato sulla situazione abruzzese. La diretta sarà sulla pagina Facebook @InuAbruzzoMolise, a partire dalle 10. Il titolo spiega e sintetizza il focus dell’evento: “Il rilancio delle Aree Interne nella pianificazione regionale”.

In primo piano, come spiega il presidente Roberto Mascarucci, ci sarà la questione della necessità di una nuova legge sul governo del territorio in Abruzzo: “Una nuova legge urbanistica è sempre più imprescindibile, non si può andare avanti con una produzione legislativa frammentaria. Questioni come quelle delle aree interne non si affrontano se manca un quadro organico. Il tema va affrontato in modo complessivo, confrontandosi con associazioni e ordini professionali”. Se ne discuterà tra le altre cose con l’assessore regionale Guido Quintino Liris.

L’altro importante tema all’evidenza del Congresso dell’Inu sarà quello della ricostruzione post – sisma. Tra gli interventi ci sarà quello del Commissario straordinario per la ricostruzione nel Centro Italia, Giovanni Legnini. Verrà presentato un percorso di collaborazione tra la struttura commissariale e le sezioni INU dei territori colpiti dal sisma: oltre all’Abruzzo le Marche, l’Umbria e il Lazio.

Altri temi all’attenzione della discussione saranno l’utilizzo virtuoso delle risorse del Recovery Plan e quello che attiene al livello intermedio della pianificazione.

Il programma è disponibile qui https://www.inu.it/wp-content/uploads/locandina-congresso-sezione-inu-am-6.pdf

