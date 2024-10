AREE INTERNE E SPOPOLAMENTO: D’INCECCO E MANNETTI, “RISULTATI CONCRETI GRAZIE AL CENTRODESTRA”

L’AQUILA – “Il governo di centrodestra è da sempre attento alle problematiche delle aree interne e dello spopolamento dei comuni montani e i fatti lo dimostrano. Oggi il PD lancia un appello al nostro presidente Marco Marsilio, non avendo evidentemente altri argomenti e rilanciando temi già affrontati o su cui il governo di centrodestra sta già lavorando”.

Così, in una nota, i consiglieri regionali della Lega, Vincenzo D’Incecco e Carla Mannetti, rispettivamente presidenti della Commissione Bilancio e del Comitato per la legislazione.

“La Regione sta facendo molto – sottolineano – anche grazie alla legge 32 del 2021, che ha quale obiettivo proprio quello di rilanciare le aree interne, contrastando lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna, con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti. E i risultati si stanno iniziando a vedere. La legge in questione prevede incentivi per i nuovi residenti con la concessione di un contributo economico pari a 2.500 euro per un triennio. Il contributo viene raddoppiato a 5.000 euro qualora i nuclei familiari richiedenti abbiano nel piccolo comune una attività imprenditoriale”.

“La residenza deve essere mantenuta per 5 anni. Altra misura importante prevista – proseguono Mannetti e D’Incecco – è l’assegno di natalità di 2.500 euro corrisposto in 12 mensilità fino al terzo anno di vita del bambino. E poi il contributo alle famiglie per le rette scolastiche. Per quanto riguarda la misura sulla residenza, nel 2022 sono state presentate 764 domande, di cui 503 dichiarate ammissibili. Undici sono di imprenditori che hanno deciso di avviare o trasferire la propria attività nei piccoli Centri. Il 60 per cento dei richiedenti sono abruzzesi, a seguire i laziali e poi persone provenienti da varie regioni d’Italia. Nel 2023 sono pervenute altre 1.000 domande e delle 467 istruite 63 contengono la richiesta di poter avviare un’attività imprenditoriale”.

“Una legge, questa, che come mostrano i numeri, – ribadiscono i consiglieri della Lega – sta dando quindi dei risultati concreti che la Regione intende ulteriormente migliorare. Da parte del centrodestra, fatti e non solo parole”.