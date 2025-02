AREE INTERNE: GREGORI, “UNITI PER IL FUTURO DEI COMUNI DELL’ALTA VALLE ATERNO”

BARETE – “Qualche giorno fa, i nostri comuni dell’alta valle Aterno hanno avuto il privilegio di ospitare il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in un incontro che ha rappresentato un’importante occasione di confronto con le istituzioni regionali. Questa visita ha offerto l’opportunità di discutere le necessità e le potenzialità del nostro territorio, aprendo la strada a nuove opportunità di sviluppo”.

Lo scrive in una nota il sindaco di Barete (L’Aquila) Claudio Gregori, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.

“Le prossime sfide che ci attendono, sia sul piano pratico che politico, sono molteplici – osserva – Tra queste, il miglioramento delle infrastrutture, la sostenibilità ambientale, la promozione del turismo e la valorizzazione delle risorse locali. A queste si aggiungono le sfide politiche, che riguardano la nostra capacità di influenzare le decisioni regionali e nazionali per garantire che le esigenze dei nostri comuni vengano ascoltate e soddisfatte. Tali sfide richiedono un impegno comune e coordinato, poiché ogni comune dell’alta valle Aterno ha esigenze specifiche, ma anche obiettivi condivisi che possono essere raggiunti solo attraverso la collaborazione tra le amministrazioni locali”.

“La visita del presidente Marsilio – aggiunge – ha confermato quanto sia fondamentale unire le forze per affrontare insieme queste sfide, sia pratiche che politiche, e cogliere le opportunità che il nostro territorio offre. L’unione e la cooperazione tra i comuni sono essenziali per progettare un futuro migliore per le nostre comunità, migliorando la qualità della vita dei nostri cittadini e promuovendo lo sviluppo economico e sociale dell’intera area”.

“Un sentito ringraziamento al presidente Marco Marsilio per l’attenzione e l’interesse dimostrato nei confronti delle nostre realtà locali, con la speranza che questa visita rappresenti l’inizio di una collaborazione concreta e proficua per affrontare le sfide future, politiche e non”, conclude Gregori.