AREE INTERNE: IL SOTTOSEGRETARIO D’ERAMO, “OK A PSNAI MOTORE DI SVILUPPO PER L’AGRICOLTURA”

ROMA – Prosegue il lavoro e l’impegno del Governo per contrastare lo spopolamento e incentivare lo sviluppo delle aree interne che sono il cuore dell’Italia. Mantenerle vive significa preservare la vitalità di tutto il Paese. L’obiettivo è garantire ai giovani il diritto a restare e mettere in condizione gli agricoltori e gli allevatori di continuare ad essere i custodi di territori che vantano produzioni agricole di pregio, con una elevata tipicità”.

Così in una nota il sottosegretario all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Luigi D’Eramo, che ha partecipato in rappresentanza del Masaf alla Cabina di regia per lo sviluppo delle aree interne che si è riunita a Palazzo Chigi e che ha approvato il Piano strategico nazionale delle aree interne (Psnai). “Grazie alla collaborazione operativa e costruttiva fra le diverse politiche e i diversi assi di intervento – afferma il sottosegretario – si creano le condizioni per favorire la crescita di questi territori e dando maggiore rilevanza al ruolo del Piano strategico della Pac si rafforza l’azione della SNAI”.

“Il settore primario – ha aggiunto D’Eramo – gioca un ruolo determinante come motore di sviluppo delle aree interne e di montagna dove operano 310 mila imprese agricole che rappresentano circa il 47% del totale nazionale. Puntiamo a definire una specifica Strategia nazionale agricola. Anche alla luce dei risultati dello studio avviato dal Masaf in collaborazione con Unioncamere, che arriveranno entro fine 2025 – ha concluso D’Eramo – l’obiettivo è un documento programmatico che contribuisca a ridefinire gli strumenti più efficaci per programmare politiche di intervento a supporto delle attività produttive e delle comunità locali”.