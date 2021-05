AREE INTERNE, LIRIS: “AL VIA VACCINAZIONE DI PROSSIMITA’ A SAN BENEDETTO IN PERILLIS”

L’AQUILA – È iniziata oggi, a San Benedetto in Perillis (L’Aquila), la “campagna vaccinale di prossimità”, riservata ai piccoli e piccolissimi Comuni delle aree interne della regione.

“Un esperimento che, da assessore alle Aree interne, – ha dichiarato l’assessore Guido Liris – ho condiviso sin dal primo momento, sostenendo con determinazione la proposta avanzata dal Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, presidente del Comitato ristretto dei Sindaci”.

“I team vaccinali militari non solo consentiranno ai residenti delle zone disagiate di vaccinarsi senza dover raggiunge gli hub di riferimento lontani diversi chilometri, ma di somministrare dosi a tappeto a tutta la popolazione, così come viene fatto per le isole minori d’Italia. Ringrazio, inoltre, -ha concluso Liris – il Commissario della Comunità montana Montagna dell’Aquila, Paolo Federico, il Comando dei Carabinieri, l’Esercito e il Dipartimento di Prevenzione della Asl”.