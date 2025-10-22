AREE INTERNE: “MANIFESTO SULLA SALUTE COME BENE COMUNE”, SENATORE LIRIS PROMUOVE CONVEGNO A ROMA

ROMA – Un manifesto sulla salute come bene comune nelle aree interne, i comuni montani e le isole minori.

Questo il tema del convegno promosso dal senatore aquilano Guido Liris, capogruppo diFdI in Commissione Bilancio e presidente dell’Intergruppo parlamentare aree interne, comuni montani e isole minori, che si terrà domani, giovedì 23 ottobre, dalle 9.30, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, a Roma.

Una giornata di confronto alla presenza di istituzioni ed esperti alla quale prenderanno parte, tra gli altri, anche il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, il sottosegretario Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano, il senatore abruzzese di FdI Etel Sigismondi.

Anche l’Abruzzo e le strategie adottate a livello regionale saranno al centro dell’evento, con gli interventi del presidente della Regione Marco Marsilio e di Deborah Visconti, componente comitato scientifico dell’Intergruppo parlamentare aree interne, comuni montani e isole, nonché sindaco di Sant’Eusanio Forconese e presidente Unione Comuni Montagna Aquilana.

Spiega il senatore Liris: “Sarà un appuntamento ricco di spunti che serviranno a costruire un manifesto a tutela della salute nelle nostre aree interne, un patrimonio inestimabile da preservare attraverso politiche mirate di inclusione sociale, un lavoro che il Governo continua a portare avanti nella direzione di servizi sempre più efficienti”.

Prenderanno parte al convegno anche Amerigo Cicchetti, commissario straordinario Agenas; il senatore Franco Zaffini, presidente 10° Commissione; Roberto Pella, vice presidente Anci con delega alla salute e alle aree interne e sindaco di Valdengo; la senatrice Daniela Sbrollini, co presidente intergruppo parlamentare aree interne, comuni montani e isole minori; Andrea Lenzi, presidente Consiglio Nazionale delle Ricerche; Veronica Nicotra, segretario generale Anci comuni montani e isole; Leonardo Palombi, Comunità di Sant’Egidio.

E ancora Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, l’Unione dei Comuni, delle Comunità e degli Enti montani; Michele Pellegrini Calace, segretario nazionale Federfarma; Fabrizio d’Alba, presidente Federsanità; Alessio Nardini, direttore generale dei corretti stili di viti e dei rapporti con l’ecosistema del Ministero della salute; Giovanni Migliore, presidente Fiaso; Gianmarco Rea, segretario Simg; Gian Piera Usai, segretaria generale Ancim.

Moderano il giornalista Fabio Mazzeo e Federico Serra, capo tegreteria tecnica intergruppo parlamentare aree interne, comuni montani e isole minori, presidente Health City Institute e Presidente della Federazione Italiana delle Associazioni dei Giovani Cristiani-YMCA Italia.