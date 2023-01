AREE INTERNE: MARSILIO A CASTELLAFIUME, SAN VINCENZO VALLE ROVETO, LUCO DEI MARSI E VILLAVALLELONGA

L’AQUILA – “Anche oggi ci siamo confrontati con amministratori locali, produttori, allevatori, agricoltori e associazioni culturali. Ho stimolato di nuovo la capacità del territorio di fare sintesi, di superare la dimensione del ‘troppo piccolo’ di presentare progetti strutturanti, di fare squadra anche in vista della nuova programmazione del Fondo sviluppo e coesione dove dobbiamo evitare di disperdere i fondi polverizzandoli in tanti micro interventi che non lasciano nulla”.

Così, in una nota, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, in visita istituzionale oggi, insieme al neo assessore al bilancio e alle aree interne, Mario Quaglieri.

Castellafiume, San Vincenzo Valle Roveto, Luco dei Marsi e Villavallelonga i paesi dell’Aquilano visitati. Ad accogliere il presidente, il sindaco di Castellafiume Giuseppina Perozzi, di San Vincenzo Valle Roveto, Carlo Rossi, di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, di Villavallelonga, Leonardo Lippa.

Tanti gli argomenti affrontati: dai collegamenti stradali, al dissesto idrogeologico alla velocizzazione della linea Pescara Roma, dalla superstrada Avezzano-Sora al sistema scolastico e sanitario. Si tratta di priorità per le aree interne, rurali o montuose, piccoli centri che soffrono da decenni gli effetti di processi di contrazione, spopolamento e invecchiamento.

“Questo territorio e tutto l’Abruzzo, hanno bisogno di interventi importanti che rappresentino un volano di crescita duratura e costante nel tempo. Questi paesi sono una ricchezza, una straordinaria opportunità – sottolinea Marsilio – Coltivano con orgoglio il senso di identità e le loro tradizioni”.

“Sostenere il loro sviluppo e far conoscere a tutti le loro bellezze è fondamentale per valorizzare il nostro bellissimo entroterra e vincere la sfida del ripopolamento. Lavoriamo ogni giorno per interventi di rigenerazione culturale, sociale ed economica”, conclude.