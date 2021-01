AREE INTERNE, PAOLO FEDERICO: “OTTIMIZZARE TRASPORTI E RIDARE DIGNITÀ AGLI UTENTI”

BARISCIANO – “Ricevo continue lamentele da tanti utenti che hanno difficoltà a recarsi nella sede dei distretti sanitari di Barisciano e afferma Paolo Federico, “in particolare, gli utenti del distretto di Barisciano servito dalla società Tua, devono scendere alla fermata che affaccia sulla Strada Statale 17″.

Ha preso carta e penna e scritto ai dirigenti delle società di trasporto Ama e Tua, senza dimenticare di tirare in ballo gli assessori alle aree interne, ai trasporti, al sindaco dell’Aquila e ai vertici dell’Asl 1, il sindaco di Navelli e commissario della comunità montana montagna di L’Aquila Paolo Federico che con quest’ultimo ente gestisce i servizi sociali per 42 comuni della provincia aquilana.

“In questo modo si costringono persone anziane a fare a piedi più di un chilometro e mezzo di strada solo per raggiungere la struttura pubblica senza contare i rischi che corrono con l’attraversamento della Strada Statale 17 – ha scritto -. Inoltre, nel distretto sanitario di base Asl 1 della frazione di Bazzano, servito da Tua e Ama, nessuna delle due società ferma nei pressi dello stesso con forti disagi per le utenze che devono farsi circa 2 chilometri a piedi”.

Da qui la decisione del commissario di scrivere a all’assessore regionale ai trasporti Umberto D’Annuntiis, all’assessore regionale aree interne e del Cratere Guido Quintino Liris, al sindaco della Città di L’Aquila Pierluigi Biondi al presidente della società Tua Gianfranco Giuliante, al presidente della società Ama L’Aquila Gianmarco Berardi e a Roberto Testa direttore della Asl 1.

“Credo – ha concluso Paolo Federico – sia necessario portare a termine degli accorgimenti per fare in modo che le utenze di territori già svantaggiati, alle prese con le problematiche del periodo invernale, della pandemia in corso e quindi la necessità di fare vaccinazioni e tamponi Covid-19, possano trovare soluzioni più idonee e rispettose della loro dignità”.

