AREE SERVIZIO AUTOSTRADE ABRUZZESI: CONTROLLI NAS, MULTE PER MANCATO RISPETTO NORME ANTI COVID

PESCARA – Controlli dei Carabinieri del Nas di Pescara nelle aree di servizio presenti lungo la rete autostradale e sulle principali strade di tutto l’Abruzzo.

Le ispezioni hanno riguardato il rispetto dei protocolli relativi al Covid-19, il possesso del Green Pass da parte di lavoratori e clienti, i requisiti igienico sanitari e strutturali dei locali e delle attrezzature delle imprese alimentari e la rintracciabilità degli alimenti. Oltre al sequestro di 120 chilogrammi di alimenti, sono state elevate sanzioni per 15mila euro.

In particolare, sulle autostrade A14, A24 e A25, i militari del Nas, agli ordini del colonnello Domenico Candelli, hanno ispezionato dieci aree di servizio, controllando il possesso del green pass ad oltre 130 utenti e contestando tre violazioni amministrative per carenze nell’applicazione delle norme per il contenimento del Covid e per omesso controllo della certificazione verde da parte dei gestori.

Lungo le principali strade extraurbane, i Nas hanno ispezionato ulteriori 13 aree di servizio con annessa attività di bar – ristorante. Sono state controllate oltre 200 persone ed elevate dodici violazioni amministrative per omesso controllo del Green pass dei clienti, per presenza di lavoratori muniti di green pass scaduto e per l’omesso controllo da parte dei datori di lavoro.

Inoltre, in un’area di servizio sulla fondovalle Sangro i Carabinieri hanno documentato rilevanti inadeguatezze igienico sanitarie e hanno sequestrato circa 120 chilogrammi di prodotti carnei e conserve alimentari, detenuti in assenza di informazioni utili alla loro rintracciabilità. Complessivamente, la campagna di controlli ha determinato la contestazione di oltre 15.000 euro in sanzioni amministrative.