ARI: NON CE L’HA FATTA 88ENNE USTIONATA MENTRE ACCEDEVA FUOCO UTILIZZANDO ALCOL

ARI – Non ce l’ha fatta Maria Costantini, l’anziana di 88 anni di Ari trasferita al Centro grandi ustionati dell’ospedale Sant’Eugenio di Roma venerdì sera, dopo essere stata investita da un ritorno di fiamma mentre utilizzava alcol per bruciare nel camino alcune stoppie

Portata in elicottero dal 118 al pronto soccorso del policlinico Santissima Annunziata di Chieti, la donna è stata successivamente trasferita nel centro specializzato a causa delle sue gravissime condizioni e delle ustioni che ha riportato dopo che sono andati a fuoco gli abiti che indossava.

I medici avevano riscontrato bruciature di secondo e terzo grado su oltre il 70% del corpo, soprattutto al viso e al torace. I primi a prestare soccorso alla donna sono stati alcuni vicini di casa di via Sant’Antonio.