“ARMONIE NEI BORGHI DEL RESPIRO”: LA GRANDE MUSICA ARRIVA A ROCCA DI MEZZO

ROCCA DI MEZZO – Sarà Rocca di Mezzo (L’Aquila), giovedì 31 luglio 2025, ad accogliere il secondo appuntamento della rassegna concertistica “Armonie nei Borghi del Respiro”, giunta alla sua seconda edizione – promossa dal Parco naturale regionale Sirente Velino.

L’evento si terrà alle ore 21 nella suggestiva Chiesa di Santa Maria ad Nives e vedrà protagonista la pianista Maria Gabriella Castiglione, con un concerto recital a ingresso gratuito.

Dopo il successo della prima edizione, la rassegna è tornata a coinvolgere i borghi dell’area protetta con sei appuntamenti musicali, portando la musica classica fuori dai grandi teatri con l’obiettivo di restituirla alle comunità: nei luoghi della quotidianità e del patrimonio storico. Dopo la prima data, – che si è tenuta sabato 14 giugno a Massa d’Albe – Maria Gabriella Castiglione porterà la sua musica a Rocca di Mezzo, per un appuntamento che impreziosirà gli eventi della stagione estiva del comune dell’Altopiano, richiamando curiosi e appassionati.

“Andiamo avanti con un ciclo di appuntamenti artistici che rappresentano momenti di cultura condivisa per le nostre comunità. Il Parco Sirente Velino promuove e sostiene eventi che rendano il territorio anche cornice di momenti artistici preziosi, che ben si sposano con l’armonia della natura che ci circonda. Tutta la comunità è invitata a partecipare”, sottolinea Francesco D’Amore, presidente del Parco regionale.

A seguire, la rassegna concertistica farà tappa a Secinaro, sabato 9 agosto.

Gli altri tre appuntamenti sono in programma a Fagnano Alto mercoledì 13 agosto, ad Ocre giovedì 21 agosto e, infine, a Tione degli Abruzzi, sabato 6 settembre.

Informazioni sull’artista

Maria Gabriella Castiglione, reduce dal conferimento del Premio UNESCO per la promozione del patrimonio musicale mondiale, è una figura di spicco nel panorama pianistico italiano.

Laureata al Conservatorio di Pescara e in Sound Engineering presso la Fonoprint di Bologna, ha all’attivo oltre 800 concerti, numerosi CD e prestigiose collaborazioni, tra cui quelle con Sylvano Bussotti e Pio Monti. Da oltre 25 anni è direttrice artistica del festival “Musicarte nel Parco” a Pescara.

Pluripremiata dalla Presidenza della Repubblica Italiana, si distingue anche come pittrice e scrittrice, scegliendo l’arte come via di espressione e resistenza.

Con la tappa di Rocca di Mezzo, “Armonie nei Borghi del Respiro” rinnova l’incontro tra musica, spiritualità e paesaggio, valorizzando le bellezze dell’Appennino abruzzese e offrendo al pubblico un’esperienza culturale profonda e accessibile a tutti.

Per tutte le informazioni si può visitare il sito del Parco naturale regionale “Sirente Velino”.