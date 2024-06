ARRAMPICATA: IL PESCARESE MATTIA SALVATORE CAMPIONE ITALIANO UNDER 20

PESCARA – L’atleta pescarese della Gollum Climbing Academy Mattia Salvatore è campione italiano giovanile di arrampicata nella categoria Under 20.

Classe 2006, non ancora maggiorenne, Mattia si è aggiudicato il titolo ai Campionati italiani giovanili di boulder e speed che si sono conclusi ieri al “Vertikale” di Bressanone, una tra le più imponenti strutture verticali d’Europa.

Erano oltre 50 gli atleti nella categoria Under 20, in quello che è considerato l’appuntamento più importante dell’anno poiché consacra gli atleti che parteciperanno agli eventi internazionali. Nella stessa competizione Under 20 da segnalare la prova di un altro giovane talento della Gollum, Matteo Abati, anche lui classe 2006, arrivato tra i finalisti.

Mattia Salvatore è seguito dagli aquilani Roberto Cantalini e Angelo Colaiuda, tecnici che in vent’anni hanno preparato campioni italiani e di livello internazionale.

Nel 2023 Cantalini è stato nominato “Tecnico dell’anno Coni”, prestigioso riconoscimento per alti meriti sportivi.

“Questo titolo – commenta lo stesso Cantalini – è dedicato a tutta la squadra della Gollum Climbing Academy, per i sacrifici di un anno senza struttura; è dedicato ai genitori degli atleti e a Serena, vicepresidente di Gollum, che ogni volta si fa in quattro per risolvere i problemi legati alle strutture di allenamento”.

La Gollum Climbing Academy, infatti, fa notare Cantalini che allena alcuni giovani atleti anche all’Aquila, “è da quasi sette mesi mesi senza palestra di arrampicata. Il complesso sportivo Le Naiadi, che a Pescara ospita l’associazione da quindici anni, è ancora sommerso da difficoltà di ristrutturazione, ma speriamo si possa risolvere la situazione al più presto”.

Nel prossimo fine settimana, intanto, gareggeranno per il titolo di Campione italiano giovanile a San Martino di Castrozza otto giovanissimi atleti di Gollum nelle categorie Under 14, Under 12 e Under 10.