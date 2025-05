ARRAMPICATA: LA GOLLUM CLIMBING ACADEMY “GUIDA” L’ABRUZZO AI NAZIONALI GIOVANILI IN TRENTINO

L’AQUILA – La Gollum Climbing Academy dell’aquilano Roberto Cantalini si prepara a partire per Arco, in Trentino, dove tra la fine di maggio e l’inizio di giugno si terranno i Campionati giovanili italiani di Arrampicata Sportiva.

La presentazione ufficiale della squadra si è tenuta venerdì 9 maggio scorso all’Aquila, nella palestra Blockland di Elias Iagnemma e Michele Innocenzi, punto di riferimento dell’arrampicata a livello nazionale e dal 2024 luogo di allenamento Boulder per la sezione aquilana della squadra.

In Trentino, nella prestigiosa competizione, sarà in gara la selezione dell’Abruzzo, composta in larga parte da atleti provenienti proprio dalla Gollum Climbing Academy: la società, infatti, oltre ad essere la prima d’Italia nella specialità Boulder, fornisce il contributo più numeroso alla squadra regionale, confermandosi realtà di riferimento nella formazione e preparazione di giovani arrampicatori.

In totale, saranno diciotto gli atleti della Gollum – che ha letteralmente dominato la classifica a squadre in Abruzzo – a prendere parte alla trasferta trentina, provenienti sia dalla storica sede di Pescara sia dal vivaio aquilano, attivo da un paio d’anni e già capace di tirare fuori una nuova generazione di talenti.

I Campionati si svolgeranno in due momenti: dal 23 al 25 maggio si sfideranno le categorie Under 11, Under 13 e Under 15, mentre dal 30 maggio al 2 giugno sarà la volta degli Under 17, Under 19 e Under 21.

Durante la presentazione ufficiale è intervenuto anche l’assessore allo Sport del Comune dell’Aquila, Vito Colonna, che ha voluto sottolineare l’importanza del lavoro svolto dalla Gollum sul territorio

“Questa società si sta dando tanto da fare per il vivaio, per i piccoli. Ho avuto modo di conoscere parecchi atleti che parteciperanno a questi importantissimi campionati nazionali. Credo che per la città dell’Aquila sia molto importante uscire al di fuori della nostra realtà per portare in alto il nostro nome”, ha dichiarato Colonna.

Gli atleti aquilani sono seguiti da Cantalini e da Massimo Di Odoardo, della Asd Geki di Sulmona (L’Aquila) – lo stesso che insieme a Vanessa Marchionni della palestra The Change di Montesilvano (Pescara) accompagnerà gli atleti e le atlete della categoria Under 11 ad Arco -; da quest’anno, inoltre, sempre gli atleti aquilano si allenano, per la specialità Lead, in un’altra importante palestra, la El Cap di Villa Sant’Angelo (L’Aquila), grazie alla collaborazione con la società di Matteo Cittadini.

Gli atleti pescaresi sono allenati da Cantalini, che ricopre anche il ruolo di presidente della società, e dagli altri due aquilani del sodalizio, Angelo “Grinta” Colaiuda e Serena Dante.

Cantalini, che in Trentino accompagnerà gli atleti e le atlete Under 13 ed Under 15, ha illustrato il percorso di crescita portato avanti con i giovani: “Partiamo dal vivaio, perché gli atleti vanno cresciuti giorno dopo giorno, anno dopo anno, con pazienza e costanza. Non è semplice entrare nel mood della competizione da piccoli, per questo abbiamo lavorato molto anche sull’aspetto psicologico. Siamo i campioni italiani uscenti nella specialità Boulder e ci aspettiamo buoni risultati, pur sapendo che ogni gara ha la sua storia”.

Tra i nomi più attesi della Gollum figura anche Niccolò Salvatore – presente alla presentazione nella palestra Blockland – nazionale italiano impegnato nel circuito internazionale della Coppa del Mondo Boulder e che si è laureato campione del mondo universitario in Slovenia nel settembre dello scorso anno.

Dopo la prima tappa in Cina, Salvatore si prepara ora a una doppia trasferta: sarà in gara a Curitiba, in Brasile, dal 16 al 18 maggio, e a Salt Lake City, negli Stati Uniti, dal 23 al 25 maggio. “In questi giorni sto svolgendo gli ultimi allenamenti in preparazione a queste due tappe e spero di arrivarci nella miglior forma possibile”, ha affermato.

Nel corso della presentazione della squadra nella palestra Blockland, sono stati ringraziati gli sponsor che hanno sostenuto il sodalizio per la stagione 2024/25: Edilfrair Costruzioni Generali Spa, Fondazione Carispaq, Guido Ricci Srl, Centrotubi Srl, Felicetti Assicurazioni Pescara, Angelo e Giacomo Taffo Onoranze Funebri, Creation Vetrina CVGallestimenti.

“Il loro supporto – ha spiegato coach Cantalini – è stato fondamentale. Si tratta di imprenditori ed associazioni che hanno dimostrato di credere in uno sport che solo da qualche anno è anche disciplina olimpica. E, soprattutto, hanno permesso a giovani e giovanissimi di potersi divertire in maniera sana, di fare squadra, di crescere e di portare il nome della loro città anche al di fuori dei confini regionali, tra l’altro con ottimi risultati”.