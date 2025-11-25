ARRAMPICATA: LA GOLLUM CLIMBING ACADEMY SBANCA IL CAMPIONATO REGIONALE LEAD A VILLA SANT’ANGELO

VILLA SANT’ANGELO – La Gollum Climbing Academy è stata un vero “asso piglia tutto” nella prova del Campionato Regionale Lead disputata sabato 22 e domenica 23 novembre nella palestra “El Cap” di Villa Sant’Angelo, in provincia dell’Aquila.

La Gollum, guidata dal presidente e coach Roberto Cantalini, si conferma dunque la società più forte in Abruzzo nel settore giovanile e una delle migliori d’Italia.

Alla competizione hanno partecipato oltre 150 giovani, su un totale di più di 250 iscritti (adulti compresi), provenienti da Lazio, Abruzzo, Puglia e Marche, poiché venivano assegnati anche i titoli della Macro Sud e del Lazio.

Grande emozione per la splendida Maria Del Duca, che si è laureata campionessa regionale Lead nella giornata di domenica. Per quanto riguarda i risultati regionali, nell’Under 11 femminile è arrivato un podio tutto Gollum, con la vittoria di Flavia Marcucci davanti ad Aurora Virginija Santilli e Adele Cardarelli.

Spettacolare la doppietta nella Under 11 maschile, con i piccoli Davide Cappelli primo e Riccardo Madia secondo; Cappelli e Marcucci, inoltre, hanno ottenuto anche il primo posto nella classifica assoluta, mentre Santilli ha centrato il secondo posto assoluto. Nell’Under 13 femminile le ottime Noemi Borsci e Matilde Massimi hanno ottenuto rispettivamente un secondo e un terzo posto, mentre nell’Under 13 maschile Filippo D’Addario ha conquistato la seconda posizione. Per la categoria 15 femminile, il successo è andato a Giorgia Curtacci, seguita da Azzurra Delle Monache; nell’Under 15 maschile si è imposto Diego Di Luca.

Da incorniciare le prove di tutta la squadra. Eccellente anche la prestazione di Di Luca, il più giovane in gara nella categoria Under 15, che con una prova a dir poco favolosa ha conquistato il titolo regionale Abruzzo Under 15.

Gli atleti Gollum – società con settori giovanili a Pescara, nella palestra del Centro Sportivo “Le Naiadi”, e all’Aquila e a Villa Sant’Angelo nelle palestre “Blockland” e “El Cap” – sono seguiti, oltre che dal presidente e coach Roberto Cantalini, da Angelo “Grinta” Colaiuda e Serena Dante, anche loro aquilani, e dal sulmonese Massimo Di Odoardo, veri e propri punti di riferimento nella preparazione tecnica.